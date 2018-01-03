花博筆記本內容出錯 中市府要廠商更正

（中央社記者郝雪卿台中3日電）國民黨籍立委盧秀燕今天召開記者會批評台中市政府，印製的107年花博精裝筆記本路線圖內容錯誤百出，市府回應指出，廠商套印時有少數資訊誤植，經市府發現後已要求廠商更正。
盧秀燕上午與藍營市議員陳政顯、陳成添、沈佑蓮、賴順仁等人在服務處召開記者會指出，台中市政府印製的5500本「花博精裝筆記本」（每本約新台幣120元），內容中有關公車及客運路線圖錯誤百出，而必須全數回收。
盧秀燕表示，市府繼花博月曆出包後，又發生花博精裝筆記本內容出錯，因此全力秘密回收全數花博精裝筆記本，目前已回收約4000本，但仍然有約500本在民眾手中。民眾對市府行政效率低落、屢屢出包看不下去，因此向她檢舉爆料。
經過詳細檢查筆記本內公車和客運路線圖後，盧秀燕指出，光42條路線圖就錯了5條，錯誤狀況包括少站、多站、路線圖相反等，更離譜的是從大甲開往台中火車站的305號公車，路線圖中少了10站。
市府指出，新聞局以花博吉祥物「石虎家族」為主題印製2018年手札，由於印製精美內容正確，廣受喜愛；交通局為推廣大眾運輸，加印5500本公車路線版本，希望分送給向隅民眾。
市府表示，不料廠商套印時有少數資訊誤植，經交通局主動發現後已要求停止配送並勘誤修正，待確認無誤後再行分送，市府也不會支付廠商額外費用。
交通局長王義川表示，錯誤版本配送地點以各區公所為主，大多數都已收回，初估47本已被民眾索取，拿到錯誤版本的民眾可至交通局更換正確版。1070103