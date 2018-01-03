花博筆記本內容出錯 中市府要廠商更正

（中央社記者郝雪卿台中3日電）國民黨籍立委盧秀燕今天召開記者會批評台中市政府，印製的107年花博精裝筆記本路線圖內容錯誤百出，市府回應指出，廠商套印時有少數資訊誤植，經市府發現後已要求廠商更正。

盧秀燕上午與藍營市議員陳政顯、陳成添、沈佑蓮、賴順仁等人在服務處召開記者會指出，台中市政府印製的5500本「花博精裝筆記本」（每本約新台幣120元），內容中有關公車及客運路線圖錯誤百出，而必須全數回收。

盧秀燕表示，市府繼花博月曆出包後，又發生花博精裝筆記本內容出錯，因此全力秘密回收全數花博精裝筆記本，目前已回收約4000本，但仍然有約500本在民眾手中。民眾對市府行政效率低落、屢屢出包看不下去，因此向她檢舉爆料。