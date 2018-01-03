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政治

直擊／繼摩斯後　小英再請黨工吃麥當勞

記者陳弘志／台北報導2018/01/03 13:14

  • ▲繼蔡英文請吃摩斯後，民進黨中央3日再請麥當勞，以行動支持加薪企業。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.03）

  • ▲繼蔡英文請吃摩斯後，民進黨中央3日再請麥當勞，以行動支持加薪企業。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.03）

  • ▲繼蔡英文請吃摩斯後，民進黨中央3日再請麥當勞，以行動支持加薪企業。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.03）

  • ▲繼蔡英文請吃摩斯後，民進黨中央3日再請麥當勞，以行動支持加薪企業。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.01.03）

  • ▲繼蔡英文請吃摩斯後，民進黨中央3日再請麥當勞，以行動支持加薪企業。（資料照／記者陳弘志攝 ）

蔡英文總統兼黨主席繼請幕僚吃「配合政府加薪」的摩斯漢堡後，今(3)日由民進黨祕書長洪耀福掏腰包，請全體黨工吃麥當勞。因為麥當勞也響應蔡英文政策，替全體員工加薪5%。

發言人何孟樺表示，麥當勞跟進宣布幫全體員工加薪5%，不只基層員工的時薪配合基本工資調升為140元，全體員工的薪水也一併調升5%。為了鼓勵企業分享利潤，沒忘記出力打拚的員工，因此民進黨中央今天中午訂了麥當勞套餐給黨中央150名黨工，以行動支持加薪企業。

關鍵字蔡英文民進黨加薪麥當勞摩斯
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