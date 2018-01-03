綠河去年12月出貨增 Q4業績優於預期 全年可望賺

今 (3) 日取得信用交易資格的塑合板及實木板生產廠商綠河 (8444-TW)，在去年 12 月產品放量出貨的挹注下，法人預估月營收將出現較 11 月的 2.47 億元回升的走勢，也讓該公司第 4 季的淡季營收下滑幅度收歛。
同時，綠河在 2017 前 3 季稅後純益達 6.34 億元，年增率 70.76%，每股純益達到 8.48 元，法人仍然看好該公司去年將賺回超過一個股本。
綠河去年第 4 季兩座廠將進行年度歲修，加上淡季效應，公司內部預估去年第 4 季營收將較第 3 季下滑，但是下滑的幅度在 15% 以內，目前觀察 12 月產品出貨量增加，有助於營收季減幅度收歛。
綠河去年第 3 季營收達 9.41 億元創新高，綠河主管指出，就市場需求而言，第 2 季及第 3 季原本即為旺季，第 4 季淡季效應造成營收季減則為常態。
而在市場對於塑合板等產品的需求提高，加上中國大陸市場在嚴格取締工業污染排放之下，造成中國大陸的小型塑合板廠迎出市場，綠河投資 30 億元在泰國興建的三廠，將在 2019 年第 4 季投產，年產量將可達 50 萬立方米，在新廠擴建完成後，將成為亞洲第一大塑合板製造商。
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