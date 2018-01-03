綠河去年12月出貨增 Q4業績優於預期 全年可望賺

今 (3) 日取得信用交易資格的塑合板及實木板生產廠商綠河 (8444-TW)，在去年 12 月產品放量出貨的挹注下，法人預估月營收將出現較 11 月的 2.47 億元回升的走勢，也讓該公司第 4 季的淡季營收下滑幅度收歛。

同時，綠河在 2017 前 3 季稅後純益達 6.34 億元，年增率 70.76%，每股純益達到 8.48 元，法人仍然看好該公司去年將賺回超過一個股本。

綠河去年第 4 季兩座廠將進行年度歲修，加上淡季效應，公司內部預估去年第 4 季營收將較第 3 季下滑，但是下滑的幅度在 15% 以內，目前觀察 12 月產品出貨量增加，有助於營收季減幅度收歛。