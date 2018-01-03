外帶年菜豐饒上市　輕鬆在家過個好年

除夕夜吃豐盛的團圓飯，團圓飯餐桌上的菜餚便是年菜；除舊布新，一桌好菜迎接全新的一年，對華人而言是非常重要的盛事。年菜種類多款，多半帶有吉祥、如意、好兆頭的象徵意義，在每個地區皆有不同特色，其中又以台灣年菜最多元。除了傳統的年菜外，同時也融合各式料理精華，吃得精緻巧味，也吃進福氣健康。近幾年的年菜外賣市場日益擴大，闔家上飯店圍爐或直接訂購年菜在家享用的比例逐年升高，餐飲業針對這個年度大檔無不卯足全力搶攻商機。為因應消費者對過年團圓餐及年節送禮的需求，高雄國賓精心規劃多款中式桌菜與單點菜色以及精緻伴手禮盒，減輕婦女族群採購食材、烹煮年夜飯的負擔，也讓不想外出人擠人的家庭，輕輕鬆鬆在家過個好年。



▲從前人們為了好好吃飯而辛勤工作，現在人們卻時常忙著工作，而忽略了好好吃飯的重要。民以食為天，餐桌上的食物，是歷史切面，也反應出人們的生活狀態。隨著家庭形態轉變，年菜也脫胎換骨。近年為求方便，外賣年菜興起；將業者精心烹製的一道道年菜帶回家，在餐前稍微加熱，便能迅速享受團圓之喜、迎新年，食得安心便利、食得有效率。（圖／業者提供 , 2018.01.03）

外帶常溫年菜每年都會注入新菜色，除了彰顯廚師的創意與誠意，也藉此滿足顧客的嚐鮮度與期待感，菜色皆為當日現做新鮮供應，並強調環保包裝概念，採用可重複使用的微波內盒，十人份桌菜另贈送精美實用的保溫提袋，將外帶升級成一種藝術與美感。外帶年菜菜系包括講究真材實料、質精量足的粵式佳餚，以及來自天府之國、融合道地與創意的百變川味。針對不同人數與口味喜好，分別推出五人份桌菜6,800元、十人份桌菜12,000元以及近三十道單點菜色與三款精緻湯品禮盒，此外亦推出由蘿蔔糕、臘味、XO醬組成的年節必備伴手禮，無論闔家享用或送禮表心意皆適宜。



▲年節伴手禮盒，送禮體面首選。（圖／業者提供 , 2018.01.03）

粵菜廳推出五人份桌菜6,800元、十人份桌菜12,000元以及10多道單點菜色，單點品項集結了歷年來榮獲媒體年菜評比得獎菜色如港式燒鵝、玫瑰鼓油雞、風沙烤羊鞍、古法蒸龍虎斑、國賓經典牛肋排、蟹粉一品釀烏參等，每份價格420元起，多道冠軍年菜任君挑選。川菜廳推出五人份桌菜6,800元、十人份桌菜12,000元以及10多道餐廳招牌菜色如樟茶鴨、芝麻雞、瓜仁吻魚、剁椒魚頭、紅燒獅子頭、杏仁奶露等，每份價格320元起，讓您可輕鬆在家享用人氣美味。

闔家團圓之際，結合山珍海味豐盛食材的佛跳牆或象徵吉祥如意的燉全雞絕對是不可或缺的圍爐佳餚。多次榮獲媒體評比佛跳牆類冠軍的「國賓魚翅佛跳牆」(每盅3,499元)用料豐富講究，先將雞翅、排骨、豬腳、栗子、芋頭等事先油炸，再與魚翅、鮑魚粒、乾香菇、烏參、干貝、蹄筋、百果、鳥蛋一起燉煮2.5小時，濃稠湯汁充滿食材菁華，具有濃厚年節氛圍。

「香檳茸排翅燉土雞」(每盅5,500元)是將整隻仿土雞、柔滑彈牙排翅、珍貴香檳茸、乾干貝、營養價值極高的金蟲草一起蒸1.5小時，琥珀色的湯汁清新滋補，釋放出干貝的鮮甜、香檳茸獨特氣味與蟲草花的草香味，湯頭滑順清甜，將團圓湯品與頂級食材合而為一，展現豪華澎湃的團圓宴。年關將近，不論是公司行號維繫關係或親友間走訪不免會送禮表情意，高雄國賓備有多款年節伴手禮盒，可依預算及需求挑選。