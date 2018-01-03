美元新年開門黑 後市仍烏雲滿布

報導指出，道明證券指出，看到美國經濟增長有意外加速的可能，因稅收改革和放鬆管制將對 2018 年經濟活動產生相當大的推動作用。 在這種情況下，全球市場面臨的風險將是美國實際殖利率的上升，美元走強，美國聯準會 (FED) 緊縮周期可能會加快。

FX168 財經今 (3) 日報導，道明證券（TDS）分析師撰文指出，儘管美國經濟復甦時間漫長，且殖利率曲線趨平，但道明證券認為美國經濟在 2018 年衰退的機率僅為 20%，並表示， 美國經濟衰退可能的觸發因素包括政策失誤、過期未兌的股權或企業債市場的調整。

上一交易日，也就是 2018 新年的首個交易日，美元指數跌至逾 3 個月低點，下穿 92 關口至 91.76，這對美元而言可謂是一個「開門黑」。 分析師表示，美元新年下跌的主要原因，可能是近期大宗商品價格上漲激發了全球通貨再膨脹交易，從而降低了美元吸引力。

道明證券北美外匯策略主管 Mark McCormick 指出，近期公布的中國和歐元區製造業 PMI 數據表現強勁，美元可能會遭遇更多挫折，因投資者預期資金流入其他經濟體。

Federated Investors 國際固定收益部門主管 Ihab Salib 表示：「當你從更廣泛的角度，全球增長、全球利率來看，你可能會看到美元進一步走軟。」

Ihab Salib 說明，稅改法案可能會對美元產生額外的負面影響。如果美國中產階級決定把他們從減稅中獲得的錢花掉，他們幾乎肯定會購買海外生產的產品，比如 iPhone。如果這一趨勢對進口的推動作用大於出口，美元可能會進一步貶值。

Salib 說道：「這些錢將被用在哪裏？它將主要用於購買美國以外地區的商品。在今年前六個月左右的時間，美元可能會進一步走軟。」

Mark McCormick 則稱，美元新年一開始走勢沈悶，當前處境不利。與此同時，全球通貨再膨脹交易正在推進，市場正在進入結構性轉變，資本流動的大環境也正在變化。

Mark McCormick 認為，隨著越來越多的央行邁向貨幣政策正常化，2018 年美元疲軟將持續。道明證券進一步指出，期權交易顯示交易員們已經開始為美元下跌做好準備。美元兌歐元 1 個月和 6 個月期風險逆轉指標均升至 1 個月來高位，因預期美元走軟。