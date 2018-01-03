〈房產〉倫敦房價貴酸酸 但2017年英國房產最火地

倫敦房價令居民高不可攀，但根據英國銀行 Halifax 週二 (2 日) 發佈的報告卻發現，2017 年英國房產最熱的地區不在倫敦，而在科茨沃爾德 (Cotswolds) 的一座溫泉小鎮切爾滕納姆 (Cheltenham)，該地區的房價漲幅達到英國平均漲幅的近 5 倍。

FX168 財經網報導，切爾滕納姆的平均房價在 2017 年由 27 萬 7118 英鎊上漲了 13%，至 31 萬 3150 英鎊，而英國全國的平均漲幅是 2.7%。

切爾滕納姆因其每年舉行的馬術節和優美如畫的建築而聞名。該城鎮每年還會舉行許多音樂節和文學節，也隸屬英國的「法定特殊自然美景區」(Area of Outstanding Natural Beauty)。