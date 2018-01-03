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〈房產〉倫敦房價貴酸酸 但2017年英國房產最火地

鉅亨網2018/01/03 13:25
鉅亨網 / NOWnews
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倫敦房價令居民高不可攀，但根據英國銀行 Halifax 週二 (2 日) 發佈的報告卻發現，2017 年英國房產最熱的地區不在倫敦，而在科茨沃爾德 (Cotswolds) 的一座溫泉小鎮切爾滕納姆 (Cheltenham)，該地區的房價漲幅達到英國平均漲幅的近 5 倍

FX168 財經網報導，切爾滕納姆的平均房價在 2017 年由 27 萬 7118 英鎊上漲了 13%，至 31 萬 3150 英鎊，而英國全國的平均漲幅是 2.7%。

切爾滕納姆因其每年舉行的馬術節和優美如畫的建築而聞名。該城鎮每年還會舉行許多音樂節和文學節，也隸屬英國的「法定特殊自然美景區」(Area of Outstanding Natural Beauty)。

除了切爾滕納姆之外，英國另外 2 座海濱城市伯恩第斯 (Bournemouth) 和布萊頓 (Brighton) 的房價也在去年跳漲了 11%。

Halifax 總經理 Russell Galley 表示，一些城鎮的房價在去年顯著上升，漲幅前 20 位均超過全英漲幅 1 倍。與去年不同，房產市場表現最佳的地區不再全部歸屬於倫敦和英國東南部地區。房價漲幅前 20 名中，有 5 處並非倫敦和英國東南部地區。

另外，英國有 13 個城鎮在去年房價下跌，大多位於蘇格蘭、約克郡 (Yorkshire) 及汗博 (Humber)。珀斯 (Perth) 取代亞伯丁 (Aberdeen) 成為房價漲幅墊底的城市，2017 年其房價由 19 萬 0813 英鎊下跌 5.3% 至 18 萬 0687。

Galley 認為，這些地區房價下降是因為雇傭水準的低下和較弱的經濟環境。

以絕對值來看，倫敦泰晤士河畔里士滿區 (Richmond upon Thames) 和巴尼特區 (Barnet) 房價增長最多，均價都上升了 4 萬英鎊。

2017 年英國地區房價漲幅前 10 名依序為：切爾滕納姆 (Cheltenham)(+ 13%)、伯恩第斯 (Bournemouth)(+11.7%)、布萊頓 (Brighton)(+11.4%)、克勞利 (Crawley)(+10.4%)、紐漢區 (Newham)(+10.2%)、彼得伯勒 (Peterborough)(+10.1%)、格洛斯特 (Gloucester)(+9.5%)、哈德斯菲爾德 (Huddersfield)(+9.3%)、埃克塞特 (Exeter)(+9.1%)、諾丁漢 (Nottingham)(+8.9%)。

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