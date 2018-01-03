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中央社

電視技術今年仍重畫質外觀 8K開始發展

中央社2018/01/03 13:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北3日電）群智諮詢認為，2018年電視市場的技術依然是以「畫質和外觀」為主軸，呈多元化趨勢，超高解析度(4K2K)加速普及，比4K2K解析度更高的8K電視也開始發展。

群智諮詢2018年電視技術發展路線報告指出，量子點、無邊框以及大尺寸電視市場將會快速成長，曲面電視停滯，有機發光二極體（OLED）穩定

群智諮詢預估，2018年全球電視面板的出貨量維持在2.61億片，但大尺寸面板市場需求快速成長，將帶動平均尺寸增長1.7吋，帶動需求面積較去年成長7.6%。電視整機製造廠商2018年積極布局大尺寸產品，全球電視平均尺寸增長至44.8吋，較去年增長1.5吋。

從技術層面來看，群智諮詢分析，相對手持式移動產品市場，近幾年來電視市場技術革新顯得相當微小。不管是液晶顯示產品（LCD），還是OLED顯示產品，提升畫質一直是顯示產品開發的核心焦點。

群智諮詢調查，2017年全球4K2K液晶電視面板的出貨數量達9200萬片，滲透率提升到35.3%。2018年全球4K2K液晶電視面板的出貨量可望達1.16億片，滲透率提升到44.5%。55吋及以上大尺寸面板市場，4K2K面板的滲透率已超過90%，未來在43至50吋區間，4K2K面板滲透率依然有較大的成長空間。

群智諮詢說，4K2K在中大尺寸市場逐步實現全面普及，8K電視面板將是面板廠商角逐的下一個戰場，受制於人眼可識別能力，8K產品主要集中在65吋以上的大尺寸市場。1070103

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