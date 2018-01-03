顏炳立：今年房市續緩跌 讓價換量呈疲態

他形容，2017年的雞年房地產市場，是一隻雞拼得毛都沒剩，但仍瀟灑站著，這就是氣勢；雖然有點瑕疵，但就是有點冷；估計2018年和2017年沒有特別改變，依然是「讓利、價跌、量縮」，若是有人說看到房市曙光，只要聽聽就好，不必太認真。

顏炳立表示，2017年整體買賣移轉約27萬棟，但仍處於緩跌走勢，還不到30萬棟的轉折點，估計2018年房地產市場就是緩跌，因為房市若是沒有重大利空就是緩跌走勢，房市要落底必須要伴隨大利空，量出來，底部才會出現，才會反轉。估計2019年一定比2018年更好，因為會更接近谷底。

他認為，讓價換量已呈疲態，房市熊市續走，因為逢重大利空底部才出現，才有反轉的機會；因此期望房市快速降價不可能，目前也只有緩跌，所以現今當預售屋價開價頗低，甚至比週邊早兩年買進的新成屋還低時，新成屋的屋主就輸了，因此2013年、2014年看好房市而含笑進場的人，2017年、2018年可能要含淚出場。

對於商用不動產和土地交易，顏炳立說，2018年氣勢只是延續2017年，但不那麼悲觀，因為至少2017年土地交易還有新台幣1238億元的量，其中不少土地交易由建商購進，代表建商口袋有錢，不過他建議建商真的要善用自己的存糧(資金)，因為過去夏天(房市熱潮)太久，但根本不知寒冬未來還有多久。

他說，就目前土地市場來看，較便宜的土地多半是政府提供的重劃區地，只要比市場掉5%到10%就會有建商買單；但是民間的土地卻不易買賣，主要仍是買賣方價格認知差距過大，一般估計，台北市的土地只要地主打到八折出售，建商就會買，已不見多年前建商追價買的情形。1070103