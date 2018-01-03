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中央社

高房價高支出 紐約等3州民眾遷出率高

中央社2018/01/03 13:33
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約2日專電）中國有「逃離北上廣」，美國則有搬離紐約州、新澤西州、康乃狄克州的社會現象，兩者頗為類似，房價高不可攀是主因，另外就是氣候及工作機會，去年讓更多人搬離這3州。

紐約市是全球金融、媒體、時尚、藝文重鎮，儘管房價高、生活水準高，但人口持續增長，逼近千萬人，但紐約州就沒有這種優勢了。

全美最大搬家公司聯合貨運（United Van Lines）最新調查報告，新澤西州、紐約州和康乃狄克州已連續第3年名列全美人口流失最多的前10大州。

根據2017年聯合貨運所受理的搬家數據顯示，新澤西州搬家服務件數中，有63%是遷出，紐約州61%遷出、康州57%遷出，分別名列第2、3、4名。

去年的遷出率第一名是伊利諾州，取代連續5年高居人口流失最多的新澤西州，第5名是堪薩斯州，再來依序為麻薩諸塞州、俄亥俄州、肯塔基州、猶他州及威斯康辛州。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）引述加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共政策暨都會計畫教授史托爾（Michael Stoll）提到，數據顯示，長期以來人口逐漸遷往西部或南部，這些州的房價相對親民、氣候相對溫和、工作增長率超越全國平均值。

此外，調查發現，去年全美搬遷民眾中的2成，是為了更靠近家人或與家人團圓。另洛磯山脈以西地區深受退休族喜愛，中西部及太平洋西岸的工作機會持續增長。

2017年美國人最喜歡遷入的前十大州，依序是佛蒙特州（遷入率68%)、俄勒岡州、愛達荷州、內華達州、南達科他州、華盛頓州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、科羅拉多州及阿拉巴馬州。

中國大陸北京、上海、廣州，因高房價、高生活水準等因素，讓不少白領階級選擇搬離，出現近年來中國大陸流行的「逃離北上廣」社會現象。1070103

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