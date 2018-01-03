高房價高支出 紐約等3州民眾遷出率高

（中央社記者黃兆平紐約2日專電）中國有「逃離北上廣」，美國則有搬離紐約州、新澤西州、康乃狄克州的社會現象，兩者頗為類似，房價高不可攀是主因，另外就是氣候及工作機會，去年讓更多人搬離這3州。

紐約市是全球金融、媒體、時尚、藝文重鎮，儘管房價高、生活水準高，但人口持續增長，逼近千萬人，但紐約州就沒有這種優勢了。

全美最大搬家公司聯合貨運（United Van Lines）最新調查報告，新澤西州、紐約州和康乃狄克州已連續第3年名列全美人口流失最多的前10大州。

根據2017年聯合貨運所受理的搬家數據顯示，新澤西州搬家服務件數中，有63%是遷出，紐約州61%遷出、康州57%遷出，分別名列第2、3、4名。