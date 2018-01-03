富邦響應調薪　蔡明忠：希望大學畢業員工起薪至少3萬

為協助年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集經費，富邦金控攜手第一社會福利基金會今日舉辦公益球敘活動，除富邦集團董事長蔡明忠親自出席外，富邦贊助的體育選手齊聚響應，包含富邦悍將副領隊陳金鋒、舉重金牌選手郭婞淳、高球選手盧建順、潘政琮、徐薇凌、姚宣榆等及富邦勇士陳孝榮、富邦悍將高國輝、胡金龍、蕭一傑等皆到場共襄盛舉，希望社會大眾對心智障礙者的老化議題給予更多關注，也盼為社福團體於募款寒冬中送暖。

政府喊企業加薪，行政院長賴清德認為，國內上市櫃公司及國際級企業起薪3萬元太低，總統蔡英文也說，最低工資應拉高到3萬元，這是她的夢想數字。富邦集團董事長蔡明忠今（3）日出席公益球敘受訪時表示，富邦年年都有加薪，過去每年起碼加薪3％，起薪部分，對於一些還未達政府要求的中南部基層員工，希望大學畢業起薪有3萬元以上。

蔡明忠表示，富邦集團長期以來整合各項資源，積極參與社會公益活動，希望能發揮「正向的力量」讓世界持續美好，這次公益球敘主要是關注心智障礙者的「雙老化議題」，台灣逐漸邁入高齡化社會，而這些擁有心智障礙者成員的弱勢家庭，在面對照顧者與被照顧者都步向老化的情況時，需要更多專業的協助。希望透過本次公益球敘，能拋磚引玉讓更多企業及社會大眾來共同關注這議題。

此外，蔡明忠受訪時也談對今（20182）年經濟展望。他說，大家普遍對台灣經濟還是看好，政府也希望可以改善年輕人低薪的問題，如果可以回升，會對經濟有一些改善。至於薪資問題，蔡明忠表示，政府號召企業加薪，所有企業普遍也很願意響應，以解決年輕人低薪問題。

至於富邦集團對於加薪打算怎麼做？蔡明忠指出，富邦年年都有加薪，過去每年起碼都加薪3%，不敢說是最高，但金融業的薪資水準，比起其他低薪行業來說已算不錯。

在起薪部分，蔡明忠則說，特別對於基層員工，尤其部分中南部地區還未達政府要求的標準，希望可以調到政府希望的水準，大學畢業起薪能有3萬元以上。

對於新台幣大幅升值，蔡明忠認為，新台幣上上下下動態波動，升值有好處也有壞處，當然對保險業會造成避險成本大幅增加，會有影響，但希望波動是短期的，長期能夠恢復新台幣長期的動態穩定，並要看央行的政策決定。