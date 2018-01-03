參考美星 國防部公布8款新加熱餐盒

（中央社記者劉麗榮台北3日電）國防部今天公布新式野戰口糧和加熱式餐盒，年度採購預算分別為新台幣1億元和3000萬元。國防部官員說，依官兵喜好，11種口味加熱式餐盒改為8種，研發過程參考美國、新加坡。

國防部上午舉行例行記者會，展示國軍新式野戰口糧及加熱式餐盒研改成果。

陸軍後勤指揮部補給處長劉雅魁少將說明，新式野戰口糧，主食類餅乾增加牛奶、巧克力和黑糖3種口味；肉類採用市售肉乾，有原味豬肉乾、黑胡椒牛肉乾和五香牛肉乾3種，飲料採可直接飲用的能量飲。

劉雅魁說，副食類糖果增加營養及選擇性，有軟糖、優格軟糖、能量棒和營養果仁；果醬改為巧克力醬提高熱量，並增加芒果、芭樂和草莓果乾。