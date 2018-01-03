內閣傳改組？「老藍男」財長許虞哲遭點名 恐被撤換

外傳農曆年後內閣將面臨下一波人事異動，其中被視為林全幫，且有「老藍男」稱號的財政部長許虞哲也遭點名，為下一波撤換對象。不過針對此消息，總統府與財政部均表示，毫無所悉。

許虞哲為政大財稅幫，被視為行政院前院長林全遺留下來的「老藍男」，就任期間，除了與媒體應對能力備受疑慮之外，也曾因兆豐銀行被美國重罰一事，被質疑不適任。

許虞哲具政大財稅系、政大財政所、美國哈佛大學法學碩士背景，為林全的研究所同學，也是林全在台北市政府以及財政部時的同僚，在財稅機關的行政資歷十分完整，當過台北市稅捐稽徵處處長，也是唯一當過全國 5 區國稅局局長，以及賦稅署署長、常務次長的財政部長。