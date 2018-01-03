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內閣傳改組？「老藍男」財長許虞哲遭點名 恐被撤換

鉅亨網2018/01/03 13:50
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外傳農曆年後內閣將面臨下一波人事異動，其中被視為林全幫，且有「老藍男」稱號的財政部長許虞哲也遭點名，為下一波撤換對象。不過針對此消息，總統府與財政部均表示，毫無所悉。

許虞哲為政大財稅幫，被視為行政院前院長林全遺留下來的「老藍男」，就任期間，除了與媒體應對能力備受疑慮之外，也曾因兆豐銀行被美國重罰一事，被質疑不適任。

許虞哲具政大財稅系、政大財政所、美國哈佛大學法學碩士背景，為林全的研究所同學，也是林全在台北市政府以及財政部時的同僚，在財稅機關的行政資歷十分完整，當過台北市稅捐稽徵處處長，也是唯一當過全國 5 區國稅局局長，以及賦稅署署長、常務次長的財政部長。

由於行政院長賴清德上任近 4 個月，內閣成員幾乎為前朝所留下，內閣改組消息不斷傳出，目前更傳出前閣揆林全所留下來「老藍男」，可能在農曆年後順勢被撤換下來，其中除了許虞哲之外，外交部長李大維以及交通部長賀陳旦，都被點名可能異動。

關於去留問題，許虞哲先前曾公開表示，自己無法預測未來，個人去留由行政院院長決定，而不管留與不留，稅改都會續推。因此，外界普遍認為，稅改法案通過後，許可能會因「階段性任務完成」後遭到撤換。

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