D'ARBO藍莓醬輻射超標 邊境市面都驗出

此外，好食國際有限公司去年11月3日從奧地利進口的知名品牌「D'ARBO 70%藍莓果醬」，則是被驗出輻射物「銫-137」145 貝克/公斤，超過「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」的銫-134與銫-137總和限量為100貝克/公斤，遭退運銷毀。

（中央社記者張茗喧台北3日電）食藥署今天表示，奧地利知名「D'ARBO」藍莓果醬在邊境被驗出輻射物「銫-137」超標，日前進行市場稽查時，也有同一款藍莓果醬驗出輻射超標，未來進口莓果類產品將採逐批查驗。

廖姿婷說，統一企業去年11月也曾自主通報健康食品原料「山桑子」輻射超標，同樣是莓果類產品。事件發生以後，不論是新鮮、冷凍藍莓或是藍莓製品，邊境都採逐批檢驗，並啟動後市場稽查，經檢驗101件產品共有1件藍莓果醬驗出輻射超標。

廖姿婷指出，問題產品同樣是來自奧地利的「D'ARBO 70% 藍莓果醬」驗出銫-137達102.6貝克/公斤，已經要求產品下架回收，目前業者申請複驗中，若複驗仍確定超標，將依「食安法」第15條開罰新台幣6萬至2億元。1070103