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中央社

D'ARBO藍莓醬輻射超標 邊境市面都驗出

中央社2018/01/03 13:52
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北3日電）食藥署今天表示，奧地利知名「D'ARBO」藍莓果醬在邊境被驗出輻射物「銫-137」超標，日前進行市場稽查時，也有同一款藍莓果醬驗出輻射超標，未來進口莓果類產品將採逐批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布邊境查驗不合格產品清單，共15項產品違規遭攔下。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，台灣英聯食品飲料股份有限公司去年11月7日從波蘭進口144公斤的「TWININGS皇家伯爵茶」，因農藥賽果培超標，依規定退運銷毀。

此外，好食國際有限公司去年11月3日從奧地利進口的知名品牌「D'ARBO 70%藍莓果醬」，則是被驗出輻射物「銫-137」145 貝克/公斤，超過「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」的銫-134與銫-137總和限量為100貝克/公斤，遭退運銷毀。

廖姿婷說，統一企業去年11月也曾自主通報健康食品原料「山桑子」輻射超標，同樣是莓果類產品。事件發生以後，不論是新鮮、冷凍藍莓或是藍莓製品，邊境都採逐批檢驗，並啟動後市場稽查，經檢驗101件產品共有1件藍莓果醬驗出輻射超標。

廖姿婷指出，問題產品同樣是來自奧地利的「D'ARBO 70% 藍莓果醬」驗出銫-137達102.6貝克/公斤，已經要求產品下架回收，目前業者申請複驗中，若複驗仍確定超標，將依「食安法」第15條開罰新台幣6萬至2億元。1070103

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