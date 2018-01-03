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國防部公布新式野戰口糧與餐盒　滿足官兵飲食需求

軍聞社2018/01/03 12:53
▲ 國防部3日召開記者會，公布新式野戰口糧及加熱餐盒研改成果，由陸軍後勤指揮部人員進行加熱式餐盒操作示範。（軍聞社記者周力行攝）
▲ 國防部3日召開記者會，公布新式野戰口糧及加熱餐盒研改成果，由陸軍後勤指揮部人員進行加熱式餐盒操作示範。（軍聞社記者周力行攝）
陸軍後勤指揮部補給處劉雅魁少將3日在國防部記者會上，對外公開新式野戰口糧及加熱式餐盒。（軍聞社記者周力行攝）新式野戰口糧種類琳瑯滿目，滿足官兵口味多樣性需求。（軍聞社記者周力行攝）陸軍後勤指揮部人員示範加熱式餐盒加熱操作與試吃，受到媒體關注。（軍聞社記者周力行攝）

（軍聞社記者周力行臺北3日電）國防部今日的例行記者會，公布「國軍新式野戰口糧」及「加熱式餐盒」研改成果，陸軍後勤指揮部補給處處長劉雅魁少將表示，研改成果已配合年度實兵操演驗證，得到官兵高度肯定，未來可充分滿足官兵野戰及救災飲食所需。

　在新式野戰口糧部分，劉雅魁少將表示，陸軍後勤指揮部邀集三軍總醫院及三軍後勤處研訂每份口糧營養含量、熱量及內容物需求，區分主、副食兩類，增加口味選擇，同時研製夾鏈袋包裝便捷攜行，同時滿足官兵口味及實用性。

　新式野戰乾糧內容物中，主食的餅乾計牛奶、巧克力、黑糖三種口味，肉類則有原味豬肉乾、黑胡椒及五香牛肉乾等三種，飲料採可直接飲用的能量飲；副食方面糖果增加營養及選擇，計薑蜜硬、軟糖、優格軟糖、能量棒及營養果仁等，果醬改為巧克力醬提高熱量，並增加芒果、芭樂及草莓果乾。

　此外，在加熱式餐盒部分，從原本的8葷3素等11種口味，依官兵喜好調整為6葷2素等8種，增加餐盒米飯包及物料分量，其中物料份量提升60%，加熱片也因應內容物份量增進加熱效能，15分鐘可充分加熱，滿足官兵熱食需求。

　劉少將進一步表示，相關研改奉國防部長馮世寬指導，以「口味選擇多樣、提升食用飽足感」為目標，已完成規格修訂並簽奉核定納入年度採購，107年起籌補獲得，屆時將配合現行口糧與加熱餐盒推陳時機換補，未來可充分滿足官兵野戰及救災飲食、補充熱量消耗與營養需求。

　此外，媒體提問研改案所需預算方面，國防部後勤次長室軍品整備處處長龍少將表示，相關預算增列加熱式餐盒漲幅約1.3倍，新式野戰口糧約3倍，並通過107年度預算審議，也代表政府與國防部對官兵福利與照顧的重視與支持。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
107學年度國軍士官二專班招生新式野戰口糧

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