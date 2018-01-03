檳榔攤當掩護　警破獲職業賭場

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市一流動職業賭場隱身在醫院附近民宅內，白天經營檳榔攤做為掩護，入夜後則出動雙B高級轎車接送賭客進出，並特製縮小版千元鈔當籌碼，警方獲報後逮獲26人及賭金。

台北市警察局刑事警察大隊日前接獲民眾檢舉，指出在中正區台北市立聯合醫院和平院區附近，有民眾利用民宅作為開設天九牌（俗稱黑粒仔）流動職業賭場，賭客多時可達30至40人左右，且日營業額曾高達新台幣數十萬元。

市刑大偵查第三隊立即前往蒐證、調查，結果發現這間流動職業賭場在白天時以經營檳榔攤做為掩護，通常營業到凌晨才打烊，但若當天賭場有營業，檳榔攤就會提早休息，以便賭客進入民宅聚賭。