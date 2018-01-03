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中央社

檳榔攤當掩護　警破獲職業賭場

中央社2018/01/03 13:56
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市一流動職業賭場隱身在醫院附近民宅內，白天經營檳榔攤做為掩護，入夜後則出動雙B高級轎車接送賭客進出，並特製縮小版千元鈔當籌碼，警方獲報後逮獲26人及賭金。

台北市警察局刑事警察大隊日前接獲民眾檢舉，指出在中正區台北市立聯合醫院和平院區附近，有民眾利用民宅作為開設天九牌（俗稱黑粒仔）流動職業賭場，賭客多時可達30至40人左右，且日營業額曾高達新台幣數十萬元。

市刑大偵查第三隊立即前往蒐證、調查，結果發現這間流動職業賭場在白天時以經營檳榔攤做為掩護，通常營業到凌晨才打烊，但若當天賭場有營業，檳榔攤就會提早休息，以便賭客進入民宅聚賭。

由於民宅內的住戶多早睡，流動職業賭場業者還要求賭客入夜後再進入，且為避免賭客進入人數眾多，進而影響周邊住戶和警方注意，業者還出動雙B高級轎車接送賭客進出，賭場門口還裝設多支監視器，並僱用專人監看以過濾賭客。

警方經連日蒐證後，見時機成熟持搜索票執行查緝，當場查獲賭場主持人朱姓、林姓和王姓男子等3人涉嫌經營天九牌職業大賭場，還有負責把風者和賭客共23人。

同時查扣天九牌1副、抽頭金1萬6500元、籌碼72萬6000元、賭資（現金7萬3071元、籌碼9萬8000元）、監視器主機1台、螢幕1台及監視器鏡頭4個等證物。

賭場業者因擔心警方前來查緝時賭金遭查扣，還特製縮小版千元鈔做為籌碼，賭客賭完後再以籌碼更換現金。

警方詢後將朱男等3人移送台北地檢署偵辦；賭客黃男等23人，則由台北市警察局中正第二分局依違反社會秩序維護法裁處。1070103

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