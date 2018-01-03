首次同志人權政策報告公布　逾5成跨性別者遭職場騷擾

台灣同志諮詢熱線協會花了一整年的時間，整理出《2017台灣同志（LGBTI）人權政策檢視報告》，內容涵蓋14個面向、27個議題的台灣同志人權與政策現況，從中可看到有些議題缺乏法律政策的規範與保障，有些欠缺統計數據，有些則因法律規範本身的瑕疵，或是反同勢力介入，讓同志權利在台灣依然無法受到妥善的實質保障。

台灣同志諮詢熱線協會今（3）日公布首份同志人權政策報告，內容顯示同志權利在台灣依然無法受到妥善的實質保障，甚至有超過4成的同志憂心出軌會影響職涯發展、超過半數的跨性別者遭到職場騷擾。民進黨立委尤美女說，未來性別平等委員會會將這份報告納入參考，幫助保障同志人權。

台灣同志諮詢熱線祕書長蔡瑩芝強調，這份報告是第一次針對台灣同志人權做全面檢視，報告顯示，由於政策上的缺失，台灣的同志族群，在每天一睜開眼就面臨到比非同志族群更多的挑戰與困難，必須付出更多的心力、時間、金錢，來讓自己和所愛的人在台灣這塊土地生活下去。

政大社工所王增勇教授指出，同志人權檢視報告終於誕生，代表著台灣逐步的走向人權國家的路途上，但從婚姻平權推動過程中讓我們更看到，同志在台灣的社會裡還是被高度的污名化，台灣的同志不但沒有被社會看見，在權益方面也沒有全面的被保障。

民進黨立委尤美女表示，雖然大法官748號釋憲之後，同性伴侶的權益似乎被社會各界關注，但實際上有很多同志每天生活當中，都依舊面臨許多的歧視和不平等的對待。其中有超過4成的同志朋友，認為在職場出軌會影響職涯發展，超過半數的跨性別者在職場受到騷擾。建議勞動部每年舉辦的友善性別的企業選拔，也能將LGBTI議題列入選拔。

尤美女也說，希望將性別、性傾向、性別認同放到性別工作平等法裡面，落實職場上的性別友善，未來性別平等委員會也會將這份報告納入參考，檢視同志在台灣的問題，她也期待不管是學校教育、社會教育、電視媒體等等，都應加強教育，讓民眾了解什麼是LBGTI，不要讓每天跟我們生活在一起的人，行不得言，受到各種歧視。

行政院性別平等處參議趙惠文表示，透過這份報告，了解性別平等處有更多需要加強的部分，承諾未來將與民間團體繼續努力，保障同志人權。