蔡明忠：響應調薪 富邦集團大學畢業起薪調高至30K

政府將加薪政策訂為 2018 重點，富邦集團董事長蔡明忠今 (3) 日出席公益球敘活動，接受媒體採訪表示，富邦集團年年加薪，最起碼加薪 3% 以上，為了響應政府政策，今年希望能夠調高，讓一個大學畢業生員工起碼有 3 萬元以上的起薪水準。

為了協助年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭募集經費，富邦金控攜手第一社會福利基金會今日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部舉辦『讓愛轉動 為你加油』公益球敘活動，也盼為社福團體於募款寒冬中送暖。

談到台灣今年景氣展望，蔡明忠表示，大家普遍看好今年台灣經濟，同時政府希望可以改善年輕人低薪的問題，如果可以回升，會對經濟有一些改善。