伊朗動亂 總統羅哈尼恐成最大受害者

路透社報導，數名高層官員表示，對延燒的動亂將損及伊朗宗教領袖的合法性與影響力感到憂心，少數內部人士則將這次動亂視為對領導階層構成存在性威脅。目前領導伊朗的是1979年革命後的政權，現由最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）掌控，他是伊朗神職與共和體制雙重統治的最高權威。

（中央社杜拜2日綜合外電報導）伊朗高層政府官員表示，當局憂心目前全國性示威動亂會危害神職官僚體系，希望儘速平息各地示威。不過外媒分析，這次動亂受害最大的還是總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

他們認為，這次動亂的最大輸家很可能是羅哈尼，因為他與伊朗的經濟政策有更密切的關聯。

政治分析家法拉法璿（Hamid Farahvashian）說：「羅哈尼和他的政府在事後當然會流失權力，特別是因為他的經濟政策在這次動亂期間備受批判。他將成為一位跛腳總統，哈米尼會收回更多權力。」

許多示威者的憤怒，集中於羅哈尼與羅哈尼政府無法兌現承諾；伊朗2015年與列強達成核子協議，以遏止核子計畫換取解除制裁，羅哈尼允諾這將使伊朗經濟繁榮。

此外，示威者也對伊朗青年失業率逼近30%感到憤怒，同時希望擁有較高薪資及終結貪汙。在動亂蔓延期間，他們喊出的口號矛頭指向神職菁英在內的所有伊朗領導人，並且攻擊警車、銀行和清真寺。

縱使動亂最後能平息，數以萬計走上街頭的焦躁勞工階級青年所發出的訴求，仍可能揮之不去。（譯者：中央社陳亦偉）1070103