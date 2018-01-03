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中央社

加媒：加拿大應向台灣學習如何與中國交往

中央社2018/01/03 13:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多2日專電）加拿大環球郵報（The Globe and Mail）今天刊出一篇涉及台灣的專文。文中提及，加拿大若想保護自身價值觀、抵抗中國大陸的影響力，可向台灣學習如何與中方交往。

這篇題為「民主國家如何抵抗中國大陸漸增之影響力（How can democracies counter China’s growingclout）」的投書，是由旅台加籍媒體人、「台灣守望（Taiwan Sentinel）」總編輯寇謐將（J. MichaelCole）撰寫。

寇謐將指出，中共十九大後，中國國家主席習近平意圖利用西方民主國家弱點，改寫二戰後的自由民主國際秩序。而在北美自由貿易協定（NAFTA）以及美國全球領導地位不確定的情形下，加拿大想要深化和中國這個全球第2大經濟體的關係，誠屬自然。

但加拿大有必要透過全球各國累積的知識和經驗，調整與中國接觸的政策，以保護自身價值觀。

文中強調，中國大陸試圖對澳紐、台灣、中歐及聯合國政治人物發揮影響力等等的政治醜聞，以及中共威脅學術及新聞自由的審查制度，都迫使世人重新思考與中國合作所付出之代價為何？加拿大無法置身事外。

寇謐將表示，加拿大媒體及學術機構必須學習如何免於受宣傳及假訊息威脅、必須了解中國大陸學者智庫與統戰情報部門的關係，及對加國如何進行政治作戰。加國也必須堅定保護其社會，當加國反擊時，才會發現中國也需要加拿大，雙方的經濟社會交流並非基於慈善，而是基於利益。

該文呼籲加拿大，應向同為堅守自由民主傳統、擁有2350萬人民的國家台灣學習，儘管加台之間並沒有正式邦交，但不妨礙雙方全面交流。

他認為，加國企業機構可向台灣學習如何更好地防範中國企圖透過投資及收購竊取加國技術、防範中國大陸的網路攻擊。台灣已有數十年跟蹤與反擊中國大陸向社會各階層滲透的經驗，加國情報機構可以透過台灣情報機構受益。1070103

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