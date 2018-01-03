NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈假日機車考照　旗山監理站6日開辦三年前害死女友　醉男又酒駕撞死人理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

蘋果收購新創軟體開發平台 預提升App Store

鉅亨網2018/01/03 14:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

蘋果週二 (2 日) 表示，將收購新創公司 Buddybuild，該公司主要提供 iOS 軟體開發的整合服務，希望能藉此協助開發人員提升 app 開發速度，進一步實現蘋果預提升服務事業體銷售額的目標。

Buddybuild 與常見的開發軟體 Slack 與 Trello 有整合功能，使開發人員可以更輕鬆地透過不同工具進行編碼更改，此次收購與蘋果的策略有關，公司希望在 2020 年前，軟體和服務事業體的銷售額，能成倍數成長，Pacific Crest 的分析師 Andy Hargreaves 表示，蘋果的 App Store 有助於成長。

收購 Buddybuild 也有助於加強編碼平台 Xcode，在此之前，蘋果發布了一個較容易學習的語言 Swift，為付費訂閱的 App 開發了一種收入共享模式，蘋果同時也收購了 App Workflow。

蘋果過去提供的開發環境有所不足，使開發人員無法輕易修復漏洞，而為了使應用程式，適應蘋果經常更新的 iOS 系統，常需要投入許多人力。總部位於溫哥華的 Buddybuild，可幫助蘋果改變形象，提供開發人員更便利的修補漏洞方式。

蘋果股價日線走勢圖
蘋果股價日線走勢圖
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字蘋果appleiosafpheadline
蔡明忠：響應調薪 富邦集團...台股盤後－被動元件主動攻擊...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan