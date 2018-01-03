蘋果收購新創軟體開發平台 預提升App Store

Buddybuild 與常見的開發軟體 Slack 與 Trello 有整合功能，使開發人員可以更輕鬆地透過不同工具進行編碼更改，此次收購與蘋果的策略有關，公司希望在 2020 年前，軟體和服務事業體的銷售額，能成倍數成長，Pacific Crest 的分析師 Andy Hargreaves 表示，蘋果的 App Store 有助於成長。

收購 Buddybuild 也有助於加強編碼平台 Xcode，在此之前，蘋果發布了一個較容易學習的語言 Swift，為付費訂閱的 App 開發了一種收入共享模式，蘋果同時也收購了 App Workflow。

蘋果過去提供的開發環境有所不足，使開發人員無法輕易修復漏洞，而為了使應用程式，適應蘋果經常更新的 iOS 系統，常需要投入許多人力。總部位於溫哥華的 Buddybuild，可幫助蘋果改變形象，提供開發人員更便利的修補漏洞方式。