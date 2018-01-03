商用不動產 戴德:去年投資市場動能不足

（中央社記者韋樞台北3日電）外商商仲戴德梁行統計，2017年全年商用不動產投資市場動能不足，沒有百億元的大筆交易，全年交易量僅新台幣670億元；但土地交易卻有1238億元，一舉越過10年線1197億元的均量。
戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，2017年商用不動產投資市場動能不足，主要都是企業自用剛性需求支撐買盤，達392億元的自用交易量，占全年交易量58%。另外，壽險業者更是不買單，在市場沒有好標的及投報率不高的考量下，全年僅交易90.5億元，創近5年新低。
統計整年交易量為670.9億元，年增6.9%，終止自2011年連續5年量縮趨勢，但仍低於5年均線773.2億元，遠低於10年均線920億元。全年前10大交易金額為330億元，約占全年交易量的49%。
薛惠珍指出，買家進入市場的動能在於期待租金回報率，但業主惜售心態濃厚，加上2018年底縣市長選舉將憑添政策不確定性，不利於投資人資金回流不動產市場，預期2018年交易量仍低檔盤旋，以企業多元轉型及本業擴產的自用需求為主力動能。
商用不動產交易動能不足，但土地交易還差強人意。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，2017年土地交易量為1238億元，其中所有權交易為1203億元，正式站上1197億元的10年均量，距離1244億元的5年均量不遠。
楊長達分析，2016年工業地非常熱門，但2017年卻轉為商業區土地在10大土地交易中過半，包括潤泰、慶隆開發、璞真建設、興富發(2542)等建商、紡織業的儒鴻(1476)、以及唯一進榜的壽險業國泰人壽，都將商業區開發列為2018年的重頭戲。
楊長達認為，土地市場交易量貼近5年和10年均量，代表房地產市場已經軟著陸，政策干預已達到效果，預期未來幾年的房地產政策將轉為溫和調控。開發商重新調整步伐，一方面瞄準全台市地重劃及區段徵收的完整土地，另一方面則著手讓利出脫餘屋，平均約有10%至15%的讓利幅度。1070103