商用不動產 戴德:去年投資市場動能不足

（中央社記者韋樞台北3日電）外商商仲戴德梁行統計，2017年全年商用不動產投資市場動能不足，沒有百億元的大筆交易，全年交易量僅新台幣670億元；但土地交易卻有1238億元，一舉越過10年線1197億元的均量。

戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，2017年商用不動產投資市場動能不足，主要都是企業自用剛性需求支撐買盤，達392億元的自用交易量，占全年交易量58%。另外，壽險業者更是不買單，在市場沒有好標的及投報率不高的考量下，全年僅交易90.5億元，創近5年新低。

統計整年交易量為670.9億元，年增6.9%，終止自2011年連續5年量縮趨勢，但仍低於5年均線773.2億元，遠低於10年均線920億元。全年前10大交易金額為330億元，約占全年交易量的49%。