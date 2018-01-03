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又是酒駕！曾害死女友輕判3月　醉男逆向撞死現役軍人

社會中心／綜合報導2018/01/03 15:04
▲一名李姓男子三年前酒駕害死女友，僅輕判三月，昨（2）日竟又酒駕撞死年僅18歲林姓現役軍人。（示意圖／NOWnews）
▲一名李姓男子三年前酒駕害死女友，僅輕判三月，昨（2）日竟又酒駕撞死年僅18歲林姓現役軍人。（示意圖／NOWnews）

又是酒駕！一名30歲李姓男子昨（2）日晚間喝酒後開車返家，行經基隆工建路時跨越雙黃線，逆向撞上當時騎著機車的18歲現役林姓軍人，林男當場遭撞飛失去生命跡象，送醫後宣告不治。肇事李男酒測值高達0.66毫克，還被警方查出三年前也曾酒駕害死女友，此次再害死人命，李男竟後悔痛哭「我忘了之前犯的錯！」

綜合媒體報導，李男昨晚先在新北市一釣蝦場喝了6罐啤酒後，開車至基隆一間自己投資的夾娃娃機店巡視，再駕車返家，未料卻在行經百福社區工建路時，涉嫌跨越雙黃線逆向超車，將對向騎士林男撞飛，造成林男頭部重創、身體多處骨折，當場失去生命跡象，送醫後因失血過多最終宣告不治。警方獲報到場後，依撞擊力道研判，認為李男車速應飆破百公里。

李男在肇事後一度駕車逃逸，最後被警方找到，發現酒測值高達0.66毫克，依過失致死及公共危險罪送辦。李男在接受偵訊時，痛哭表示要向死者致歉，但警方查出，李男已非首次酒駕肇事，3年前也曾在新北市三重區酒後騎車害死女友，最後只輕判3個月，此次未記取教訓再次肇事，竟也只說「忘了之前犯的錯」，訊後依過失致死及公共危險罪嫌移送法辦。今日複訊後依20萬元讓李男交保。

據悉，死者為減輕家中負擔簽下志願役，才剛進入陸軍服役將滿3個月，卻在昨日休假出門時遭酒駕撞死。事發後，家屬趕至醫院得知18歲獨子生命已救不回，痛哭失聲，受訪時認為酒駕判刑太輕，沉痛呼籲應重新檢討制度，別再姑息酒駕累犯，希望政府能重視酒駕問題！

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字酒駕逆向軍人女友醉男後悔
誆稱作法驅魔　少女慘遭性侵到發瘋

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