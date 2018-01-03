又是酒駕！曾害死女友輕判3月　醉男逆向撞死現役軍人

又是酒駕！一名30歲李姓男子昨（2）日晚間喝酒後開車返家，行經基隆工建路時跨越雙黃線，逆向撞上當時騎著機車的18歲現役林姓軍人，林男當場遭撞飛失去生命跡象，送醫後宣告不治。肇事李男酒測值高達0.66毫克，還被警方查出三年前也曾酒駕害死女友，此次再害死人命，李男竟後悔痛哭「我忘了之前犯的錯！」

綜合媒體報導，李男昨晚先在新北市一釣蝦場喝了6罐啤酒後，開車至基隆一間自己投資的夾娃娃機店巡視，再駕車返家，未料卻在行經百福社區工建路時，涉嫌跨越雙黃線逆向超車，將對向騎士林男撞飛，造成林男頭部重創、身體多處骨折，當場失去生命跡象，送醫後因失血過多最終宣告不治。警方獲報到場後，依撞擊力道研判，認為李男車速應飆破百公里。