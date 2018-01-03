巴菲特贏10年賭局 3000萬全捐慈善機構

（中央社奧瑪哈2日綜合外電報導）美國股神巴菲特2007年押注100萬美元（新台幣3000萬元），打賭10年內標普500指數基金會跑贏一籃子避險基金，最後他贏了賭局，但最大贏家其實是慈善機構奧瑪哈女孩協會。

華爾街日報報導，拜賭注有變之賜，奧瑪哈女孩協會除了獲得原有的100萬美元賭金外，還會得到巴菲特旗下投資機構波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）B股股票。

巴菲特和Protege Partners原本用約32萬美元買債券，因為這些債券有望在10年內增值到100萬美元。在債券增值速度快到超乎他們預期下，雙方在2012年都同意買波克夏B股股票，現在這些股票價值約220萬美元。

奧瑪哈女孩協會執行董事威漢姆（Roberta Wihelm）說，奧瑪哈女孩協會對於能獲得這筆賭金十分感激。（譯者：中央社陳昱婷）1070103