藥腳掩人耳目　父子三代共乘機車買毒

台南市警2日查獲令人心酸且震驚的海洛因毒品販售案。有毒品前科的56歲李姓男子，獨立撫養身心障礙且臥病在床哥哥，選擇販售海洛因毒品謀利，而更令人震驚的是，警方在查緝時，藥腳為掩人耳目，竟騎機車載著67歲父親和5歲兒子前來購買毒品，這起毒品案令警方不勝唏噓。

新化分局日前接獲情資，指綽號「狐狸」56歲李姓男子，平日以販毒維生，專營第一級毒品給老顧客，吸毒風氣從老中青三代進而蔓延至整個台南地區，損及台南市國際清新形象，決心展開查緝，立即組成專案小組偵辦。

2日下午，警方得知李嫌和藥腳約在台南市永康區崑山街某幼兒園前交易毒品，立刻派員前往查緝，並將所有嫌犯一網打盡，警方調查發現，有多項前科的李嫌，獨立扶養身心障礙臥病在床哥哥，為了生計選擇以販賣毒品為賺錢最快方式。