藥腳掩人耳目　父子三代共乘機車買毒

台南市警2日查獲令人心酸且震驚的海洛因毒品販售案。有毒品前科的56歲李姓男子，獨立撫養身心障礙且臥病在床哥哥，選擇販售海洛因毒品謀利，而更令人震驚的是，警方在查緝時，藥腳為掩人耳目，竟騎機車載著67歲父親和5歲兒子前來購買毒品，這起毒品案令警方不勝唏噓。
新化分局日前接獲情資，指綽號「狐狸」56歲李姓男子，平日以販毒維生，專營第一級毒品給老顧客，吸毒風氣從老中青三代進而蔓延至整個台南地區，損及台南市國際清新形象，決心展開查緝，立即組成專案小組偵辦。
2日下午，警方得知李嫌和藥腳約在台南市永康區崑山街某幼兒園前交易毒品，立刻派員前往查緝，並將所有嫌犯一網打盡，警方調查發現，有多項前科的李嫌，獨立扶養身心障礙臥病在床哥哥，為了生計選擇以販賣毒品為賺錢最快方式。
李嫌為逃避警方追緝，毒品交易地點選在幼兒園前並騎機車攜帶貴賓狗以掩人耳目，據李嫌供稱載狗販毒是因為狗名字叫「Lucky」，李嫌經常更換通訊聯絡行動電話及交通工具。
而令警震驚的是，在查緝時，同為藥腳陳姓祖孫三代聞風而來，43歲陳嫌為掩人耳目騎機車載67歲父親及5歲讀幼稚園中班兒子一起前來購買海洛因毒品，均被警方傳喚到案說明，嫌犯均坦承以每小包1000至2000元不等之金額向販毒集團購買第一級毒品海洛因或第一級毒品海洛因吸食，均被移送台南地檢署偵辦。