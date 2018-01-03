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台股盤後－被動元件主動攻擊 電子小兵齊揚 金融拉尾

鉅亨網2018/01/03 14:22
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (3) 日外有新台幣續升值約 1 角，內有被動元件再傳併購消息，國巨及華新科等龍頭廠領軍漲停，也激勵包括矽晶圓、電競、面板等次族群拉高，推升指數一度衝高到 10813 點，尾盤再由金融族群拉高，終場大漲 90.84 點，以 10801.57 點作收，再度攻上 10800 點，成交值 1397.27 億元。

櫃買市場漲勢更為猛烈，半導體、電子零組件帶頭攻堅，指數越過 150 點大關，終場上漲 2 點，以 151.18 點作收，成交值 493.16 億元。

台股今天類股持續漲多於跌，其中漲幅最高的是油電燃氣類股，漲幅達 2%，半導體、水泥、電子零組件、電子通路等也上漲逾 1%，金融、通信網路、電腦設備、化學、塑膠、鋼鐵、食品、化學生醫、電機機械、汽車、橡膠、建材營造、其他類等也均收紅。

至於下跌類股則有觀光、電器電纜、造紙、光電、其他電子、貿易百貨、航運、玻陶、生醫、紡纖、資訊服務等。

今天多方指標非國巨莫屬，在轉投資公司奇力新暫停交易，傳出將與美磊合併，可望擴展市佔率外，加上奇力新旗下的旺詮也針對電阻產品進行價格調漲，市場預期國巨也將跟進調漲，激勵買盤強力湧入，國巨攻上漲停，市值也在以 1363 億元創下新高。

而被動元件族群除了國巨漲停外，越峰、九豪、鈞寶、智寶、華新科、禾伸堂、華容等也均漲停，其他包括立隆電、凱美、天揚、金山電、佳邦、信昌電、大毅、光頡等也漲逾 3%。

矽晶圓族群也跟進反彈，族群股王環球晶重新站上 400 元大關，頗有挑戰前波高點 448 元的企圖，也帶動合晶、嘉晶、中美晶等走揚。

至於電子三雄則僅見到台積電繼續走揚，股價也跳空收復季線；至於大立光及鴻海則是繼續震盪整理。

金融股則由金控雙雄國泰金及富邦金走揚帶動，玉山金、兆豐金、元大金、中信金、台新金、合庫金、永豐金、新光金、華南金等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天電子三雄雖然沒有同步走揚，不過中小型股則是被動元件大漲帶動下，表現相對亮眼，指數也順利站上 10800 點整數大關，距離前波高點 10882 點已經不遠，成交量也創下去年 12 月以來新高，整體來看，外資銷假的買盤已開始回流，但是仍要注意去年 12 月營收的影響。

 

 

 

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