賤民擴大示威 印度南部馬省多地癱瘓

「新德里電視台」（NDTV）等印度媒體報導，這場示威活動已邁入第3天，昨天更封鎖普恩（Pune）來往艾邁德納格（Ahmednagar）的高速公路，包括普恩和馬省多個地區都因抗議、罷工活動而癱瘓。

示威活動導致馬哈拉什特拉省（Maharashtra）首府孟買等多地火車停駛，交通嚴重堵塞，但據貿協駐孟買辦事處表示，當地台商的營運暫未傳出受到太大影響。

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度賤民團體1日在馬哈拉什特拉省普恩附近集會紀念200年前與英國人的一場戰役，卻與右翼團體發生暴力衝突，賤民團體今天擴大罷工與示威，癱瘓城市和馬省部分地區。

賤民團體5萬多人1日在馬省靠近普恩（Pune）的畢馬哥雷剛（Bhima Koregaon）集會，紀念200年前英國率領馬拉地人軍隊與馬特拉帝國最後一任國王巴吉饒二世（Baji Rao II）軍隊的哥雷剛戰役，結果與反對集會的馬拉地人右翼團體發生種姓間的暴力衝突，導致一名30歲賤民青年死亡，包括警察在內有多人受傷。

賤民團體不滿馬拉地右翼組織的暴力行為，昨天起在馬省普恩、孟買等至少9個城市或地區示威抗議，要求馬省政府嚴辦暴力者，今天更擴大示威活動範圍，普恩和馬省多個城市癱瘓。

馬省省長法德納威斯（Devendra Fadnavis）已下令調查1日在畢馬哥雷剛發生的暴力事件，並對在事件中死亡的賤民青年家屬給予撫卹金，但上述措施並未平息賤民團體的憤怒與示威活動。1070103