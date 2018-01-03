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三位同窗藝術家　在葫蘆墩辦漫足跡聯展

記者黃玿琮／台中報導2018/01/03 14:42
▲沈甄斯玩賞多肉植物，作品描述萬物生命存續的獨特美好。（圖／記者黃玿琮攝2018.1.3）
▲沈甄斯玩賞多肉植物，作品描述萬物生命存續的獨特美好。（圖／記者黃玿琮攝2018.1.3）

沈甄斯、廖春美、楊家榆三位藝術家為高中同學，先後進入東海大學美術研究所進修，皆從事專業教學工作，彼此鼓勵交流精進技法、延續創作動力，數十年情誼及對藝術的熱愛；即日起至1月21日在葫蘆墩文化中心，舉辦「漫‧足跡」首次聯展，作品記錄從各自生活軌道，漫遊出一道道不同風貌的心靈風景與足跡。

沈甄斯玩賞多肉植物，深受沙漠中點滴珍藏雨露，醞釀萌發生命無限可能的特性吸引，以此為題創作。「蔓延」透過微觀角度，以抽象色塊表現幽微角落處開展舒放的植物，光影交錯、和諧律動的層疊葉片，萌生的無瑕青綠蔓延四季，蘊涵平實堅韌的意象，描述萬物生命存續的獨特美好。

廖春美表示入夜前的闇黑微光時刻讓她放鬆抒懷，因此喜於表現白天與黑夜交界的瞬間美感。「凝視夢幻時刻」系列中，畫面中人物的行旅、駐足、凝望片段，在隔絕塵囂的寂靜空間中顯現淡漠疏離。「有燈塔的風景」描繪繁忙晝日隱沒，大地揚起迎接絢麗黑夜序曲，沉穩洗滌的藍與神祕未知的黑交織出清空虛靜、寧神秘的魔幻視界。

楊家榆則透過色域流動、錯置交疊的手法鋪陳一片綠景水光的「陸龍灣風情」，獨特的攝影視覺語彙傳達思緒，尋覓掠影往事、浮光記憶裡的感動。油畫作品「綠野芳蹤」清雅淡逸的筆觸表現花園裡的生意盎然，水彩作品「謐境隨影‧比翼雙飛」以洗筆法呈顯朦朧夢幻的情懷。

關鍵字葫蘆墩文化中心藝術家聯展東海大學
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