失智老人跌坐路邊　警協助聯繫家屬返家

旗山分局建國派出所日前接獲熱心民眾報案指稱，發現一名年邁老翁，獨自1人在高雄市旗山區旗南一路與中學路口統一超商旁，跌倒坐臥路邊。

巡佐宋兆平、警員黃國晉立即趕到現場，看到老翁手腳受傷立即呼叫救護車前來救護，經詢問老翁身體狀況時發現該老翁患有失智症情形。

員警發現該老翁對所詢問，有關其家況、住址、年籍資料，一律回答不清楚；且因天氣寒冷老翁身體顫抖不止，經救護車到場替該老翁包紮傷口後，該名老翁表示不需至醫院檢查。

員警將該老翁帶返派出所查明身分，並提供熱水供其飲用禦寒，最後警方利用警用電腦M -POLICE人臉辨識系統功能查詢，終於查出該迷途失智老人姓陳、民國23年次已高齡83歲，其戶籍在高雄市旗山區德昌路。