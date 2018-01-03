失智老人跌坐路邊　警協助聯繫家屬返家

旗山分局建國派出所日前接獲熱心民眾報案指稱，發現一名年邁老翁，獨自1人在高雄市旗山區旗南一路與中學路口統一超商旁，跌倒坐臥路邊。
巡佐宋兆平、警員黃國晉立即趕到現場，看到老翁手腳受傷立即呼叫救護車前來救護，經詢問老翁身體狀況時發現該老翁患有失智症情形。
員警發現該老翁對所詢問，有關其家況、住址、年籍資料，一律回答不清楚；且因天氣寒冷老翁身體顫抖不止，經救護車到場替該老翁包紮傷口後，該名老翁表示不需至醫院檢查。
員警將該老翁帶返派出所查明身分，並提供熱水供其飲用禦寒，最後警方利用警用電腦M -POLICE人臉辨識系統功能查詢，終於查出該迷途失智老人姓陳、民國23年次已高齡83歲，其戶籍在高雄市旗山區德昌路。
▲旗山分局建國派出所日前接獲熱心民眾報案指稱，發現一名年邁老翁，獨自1人在高雄市旗山區旗南一路與中學路口統一超商旁，跌倒坐臥路邊。（圖／記者宋汝夔翻攝，2018.01.03）
經查陳姓老翁目前與其兒子一起生活，因年紀大加上失智症且行動緩慢，警方隨即通知其媳婦阮氏至派出所，並進而得知其老翁會趁家人不注意時，獨自一人外出想透透氣散步，因年紀大而且失智一時之間就忘記返家的路了。
警方除了安全將陳姓老翁帶返派出所，並通知家屬前來接返回家外，更不忘叮嚀陳姓老翁外出時，要告知家屬或者左右鄰居，以及要好好照顧身體，警方也囑託家屬要注意陳姓老翁的行蹤與安全。