3D題材加溫 宏捷科穩懋全新漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北3日電）3D感測加上5G世代來臨，讓砷化鎵題材從去年以來熱燒，在類股拉回稍息後，今天在宏捷科帶頭下，宏捷科與穩懋漲幅都在7%以上，全新也漲逾3%。

宏捷科今天開高震盪後一波強勢拉抬，盤中一度攻頂來到76元漲停價，尾盤以74.5元收盤，漲幅7.81%。宏捷科新客戶拓展效應逐步顯現，用於3D感測的VCSEL已經是大陸手機大廠華為供應鏈，為今年營運增添新動能。

宏捷科盤中在訊息面激勵下強勢拉抬，帶動穩懋及全新同步勁揚。穩懋今天股價同樣開高走高，盤中最高來到308元，漲幅達8.83%，重新站回所有均線之上，尾盤收在304元，漲幅7.42%。全新盤中一度重新回到百元之上，最高來到101.5元，漲幅也有6.84%，唯下半場賣壓較重，收盤上漲3.16%，以98元作收。