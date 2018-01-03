3D題材加溫 宏捷科穩懋全新漲勢再起

（中央社記者韓婷婷台北3日電）3D感測加上5G世代來臨，讓砷化鎵題材從去年以來熱燒，在類股拉回稍息後，今天在宏捷科帶頭下，宏捷科與穩懋漲幅都在7%以上，全新也漲逾3%。
宏捷科今天開高震盪後一波強勢拉抬，盤中一度攻頂來到76元漲停價，尾盤以74.5元收盤，漲幅7.81%。宏捷科新客戶拓展效應逐步顯現，用於3D感測的VCSEL已經是大陸手機大廠華為供應鏈，為今年營運增添新動能。
宏捷科盤中在訊息面激勵下強勢拉抬，帶動穩懋及全新同步勁揚。穩懋今天股價同樣開高走高，盤中最高來到308元，漲幅達8.83%，重新站回所有均線之上，尾盤收在304元，漲幅7.42%。全新盤中一度重新回到百元之上，最高來到101.5元，漲幅也有6.84%，唯下半場賣壓較重，收盤上漲3.16%，以98元作收。
全新12月營收預計將較11月稍低，不過第4季單季營收預估將挑戰全年最高，第1季手機PA訂單將隨著市場需求波動，3D感測的VCSEL則在研發送樣階段，可望為今年整體營運帶來重要動能。
隨著蘋果iPhone X導入3D感測功能，吸引不少非蘋手機廠商投入3D感測產品布局。LEDinside表示，紅外線雷射投影機(Infrared Laser Projector)包含三大主要元件，分別為紅外線雷射（VCSEL面射型雷射或是EEL邊射型雷射）、WLO晶圓級光學鏡頭，以及DOE光學繞射元件，產品成本價格大約落在3.5-6.0美元之間。隨著廠商技術與供應鏈的策略合作日趨成熟，預期紅外線雷射投影機未來成本將逐漸下降，有助推升市場需求。
目前行動裝置用3D感測方案包含結構光與飛時測距感測(ToF)，蘋果iPhone X採用的是結構光專利技術，以點陣投影機在用戶臉上投射出3萬多個光點，再以散射方式投影在臉部進行辨識，並由紅外線相機接收，製作出3D人臉辨識圖。
除了3D臉部感測之外，手機品牌廠商也積極研發以3D感測結合擴增實境(AR)功能，LEDinside預期，未來3D感測技術有可能從前鏡頭擴增到後鏡頭。後鏡頭較有可能採用飛時測距感測，優點為感測範圍更大、資料運算處理能力更快速，同時切合供應廠商的專利佈局。1070103