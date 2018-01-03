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中央社

電動機車充換電站 5年內拚建3310站

中央社2018/01/03 14:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北3日電）為降低空氣污染，行政院今年到民國111年續補助購買電動機車外，經濟部將協助建立3310站電動機車充換電站，中油負責其中1000站，另將以最高補助30萬元方式鼓勵業者加速布設。

在德國、英國及法國相繼宣布2030年或2040年禁售汽油車後，行政院在考量降低空氣污染，並促進產業發展規劃下，要求經濟部、交通部與環境保護署通力合作發展電動車輛，目標為2030年完成全面使用電動公車及使用電動車輛公務車、2035年禁售燃油機車與2040年禁售汽油車。

經濟部工業局在與車輛公會及車輛產業多次討論後，今天發布新聞稿表示，行政院確定今年到111年繼續補助購買電動機車外，經濟部未來5年也將協助建立3310站電動機車充換電站。

工業局官員指出，其中有1000站由國營事業中油公司帶頭在自營加油站建置，並全額補助；考量使用率，其餘2310站充換電站由業者在高鐵、台鐵周邊停車場及各公有停車場內設置，工業局並補助業者於全聯、7-11等超商門口設換電站，每站最高補助新台幣30萬元。

官員表示，3310站充換電站比例為1比9，未來會因市場狀況滾動調整，若加計去年建置的1700站充換電站，5010站總量可符合「新版5年電動機車發展方案」推估的22.6萬輛需求。

在跨部會合作方面，交通部今年起發放電動機車專屬號牌、設立專屬停車位並提供停車優惠，內政部建築法規上規定停車空間預留充電管線。環保署修訂空氣污染防制法針對10年以上老舊機車提高污染排放標準，另外將逐步加嚴平均污染油耗要求(CAFE)，引導機車產業生產電動機車等諸多配套措施，逐步朝向2035年禁售燃油機車目標邁進。

工業局表示，經濟部還將持續致力協助機車產業加速在馬達、電池與控制器等關鍵零組件發展，提升產業價值，發展電動車輛產業。

經濟部於民國98年開始推動電動機車使用、100年推動電動汽車與電動巴士示範運行。數年來已促成在全台建置800站汽車與巴士充電站，290輛電動巴士運行，電動機車累計銷售超過10萬台、建置超過1800站電動機車充電站，奠定電動車輛產業發展基礎。1070103

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