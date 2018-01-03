電動機車充換電站 5年內拚建3310站

（中央社記者林孟汝台北3日電）為降低空氣污染，行政院今年到民國111年續補助購買電動機車外，經濟部將協助建立3310站電動機車充換電站，中油負責其中1000站，另將以最高補助30萬元方式鼓勵業者加速布設。

在德國、英國及法國相繼宣布2030年或2040年禁售汽油車後，行政院在考量降低空氣污染，並促進產業發展規劃下，要求經濟部、交通部與環境保護署通力合作發展電動車輛，目標為2030年完成全面使用電動公車及使用電動車輛公務車、2035年禁售燃油機車與2040年禁售汽油車。

經濟部工業局在與車輛公會及車輛產業多次討論後，今天發布新聞稿表示，行政院確定今年到111年繼續補助購買電動機車外，經濟部未來5年也將協助建立3310站電動機車充換電站。