去年IPO創5年新低 證交所：將鬆綁上市條件

（中央社記者田裕斌台北3日電）台股去年初次上市公司（IPO）僅21家，創下近5年新低，台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，IPO家數減少是全球性的問題，證交所將鬆綁上市條件，讓在台上市的公司樣貌更多元。

去年台灣上市櫃新掛牌家數與籌資額，皆創下近5年來新低。許璋瑤表示，全球主要市場近年來IPO家數都有下滑跡象，主要是私募基金直接投資的管道興起，加上發債管道日益多元，企業不一定要靠上市才能在市場籌資。

為了讓台股樣貌更為多元化，證交所近年來積極對外招商，包括美國、日本、韓國及新南向國家，每年都造訪不只一次；許璋瑤指出，雖然不敢保證今年IPO的家數有多少，但爭取動作絕對不會少。