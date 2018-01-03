廣告看板遭噴漆破壞　里長大器：不理會

有意參選下屆雲林第二選區縣議員的斗南鎮林子里長黃高明，近期所張掛50張代工割草鋸樹的帆布看板，近日約有三成遭人噴漆損毀，當事人雖表示不予追究，但遭噴漆後的看板卻相當醒目，間接破壞環境觀瞻，引起議論並建議拆撤以維市容。

斗南鎮某國小退休老師黃高明，退休後從政當選現任林子里長，上任不久即有意轉換跑道參選雲林第二選區縣議員，積極出席各項社區活動和鄉親的婚喪喜慶做自我行銷，但其方式相當別類，也就有兩極化的認同和反感，導致其經常停放在路旁的廣告車和張掛代工割草鋸樹的帆布看板，遭人噴漆表達不滿。