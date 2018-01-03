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廣告看板遭噴漆破壞　里長大器：不理會

記者簡勇鵬／雲林報導2018/01/03 14:58
▲斗南林子里長黃高明代工割草鋸樹廣告看板遭人噴漆反更為破壞市容觀瞻。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.01.03）
▲斗南林子里長黃高明代工割草鋸樹廣告看板遭人噴漆反更為破壞市容觀瞻。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.01.03）

有意參選下屆雲林第二選區縣議員的斗南鎮林子里長黃高明，近期所張掛50張代工割草鋸樹的帆布看板，近日約有三成遭人噴漆損毀，當事人雖表示不予追究，但遭噴漆後的看板卻相當醒目，間接破壞環境觀瞻，引起議論並建議拆撤以維市容。

斗南鎮某國小退休老師黃高明，退休後從政當選現任林子里長，上任不久即有意轉換跑道參選雲林第二選區縣議員，積極出席各項社區活動和鄉親的婚喪喜慶做自我行銷，但其方式相當別類，也就有兩極化的認同和反感，導致其經常停放在路旁的廣告車和張掛代工割草鋸樹的帆布看板，遭人噴漆表達不滿。

黃高明指出，代工除草鋸樹的動機是為了鄉里打理一個乾淨環境，也基於使用者付費原則須向業主議價收費，作為支付開銷和僱工工資；其所雇用的工人，也基於照顧里內低收入弱勢而以工代賑的方式僱用；另外，最近為了行銷特製作50張帆布看板，在鄰近鄉鎮向空地業主取得同意後張掛，不料張掛後，僅有一成多非三成的看板遭人噴漆破壞，將以平常心看待不予理會。

斗南鎮公所清潔隊長張克寧表示，曾接獲不少民眾舉報黃里長，指稱所張掛帆布看板影響市容觀瞻，遭人噴漆後的看板更是不為雅觀，要求鎮公所派員清除，經查勘後，發現所張掛的處所，大都屬私人土地上的圍籬，也均取得業主同意後張掛，並無佔用公物或公共設施情形，不過其割草鋸樹的代工是有向業主收費，以致其所張掛的看板屬於商業性廣告看板，目前已向縣環保局呈報反映。

關鍵字林子里長黃高明代工割草砍樹
失智老人跌坐路邊　警聯繫家屬返家假日機車考照　旗山監理站6日開辦

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