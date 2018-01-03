廣告看板遭噴漆破壞　里長大器：不理會

有意參選下屆雲林第二選區縣議員的斗南鎮林子里長黃高明，近期所張掛50張代工割草鋸樹的帆布看板，近日約有三成遭人噴漆損毀，當事人雖表示不予追究，但遭噴漆後的看板卻相當醒目，間接破壞環境觀瞻，引起議論並建議拆撤以維市容。
斗南鎮某國小退休老師黃高明，退休後從政當選現任林子里長，上任不久即有意轉換跑道參選雲林第二選區縣議員，積極出席各項社區活動和鄉親的婚喪喜慶做自我行銷，但其方式相當別類，也就有兩極化的認同和反感，導致其經常停放在路旁的廣告車和張掛代工割草鋸樹的帆布看板，遭人噴漆表達不滿。
黃高明指出，代工除草鋸樹的動機是為了鄉里打理一個乾淨環境，也基於使用者付費原則須向業主議價收費，作為支付開銷和僱工工資；其所雇用的工人，也基於照顧里內低收入弱勢而以工代賑的方式僱用；另外，最近為了行銷特製作50張帆布看板，在鄰近鄉鎮向空地業主取得同意後張掛，不料張掛後，僅有一成多非三成的看板遭人噴漆破壞，將以平常心看待不予理會。
斗南鎮公所清潔隊長張克寧表示，曾接獲不少民眾舉報黃里長，指稱所張掛帆布看板影響市容觀瞻，遭人噴漆後的看板更是不為雅觀，要求鎮公所派員清除，經查勘後，發現所張掛的處所，大都屬私人土地上的圍籬，也均取得業主同意後張掛，並無佔用公物或公共設施情形，不過其割草鋸樹的代工是有向業主收費，以致其所張掛的看板屬於商業性廣告看板，目前已向縣環保局呈報反映。