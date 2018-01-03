美4歲男童遭監禁衣櫥 稱老鼠蟑螂是朋友

（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國休士頓警方在本地民宅找到一名4歲男童，當局相信他過去住在衣櫥裡。男童因暴露冰毒環境驗出陽性反應，檢方表示，男童告訴調查人員，「他的朋友」是老鼠和蟑螂。

美聯社報導，哈立斯郡（Harris County）法院今天允許兒福機構，在案件調查期間，暫時監護男童。

警方懷疑男童居住的屋內有人製造並販售冰毒（結晶甲基安非他命），12月20日持搜索票前往調查。調查人員不清楚男童已住在這裡多久。

檢察官李爾-哈德遜（Rachel Leal-Hudson）告訴休士頓的KTRK電視台，男童還對調查人員說，他一度有數小時不准離開衣櫥。