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中央社

美4歲男童遭監禁衣櫥 稱老鼠蟑螂是朋友

中央社2018/01/03 14:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國休士頓警方在本地民宅找到一名4歲男童，當局相信他過去住在衣櫥裡。男童因暴露冰毒環境驗出陽性反應，檢方表示，男童告訴調查人員，「他的朋友」是老鼠和蟑螂。

美聯社報導，哈立斯郡（Harris County）法院今天允許兒福機構，在案件調查期間，暫時監護男童。

警方懷疑男童居住的屋內有人製造並販售冰毒（結晶甲基安非他命），12月20日持搜索票前往調查。調查人員不清楚男童已住在這裡多久。

檢察官李爾-哈德遜（Rachel Leal-Hudson）告訴休士頓的KTRK電視台，男童還對調查人員說，他一度有數小時不准離開衣櫥。

她說男童曾想從衣櫥偷溜走，被逮到後的處罰是被迫坐在冰箱上，還擔心自己打瞌睡，從冰箱上掉下來。

李爾-哈德遜轉述男童的話說，「他的朋友」是「老鼠和蟑螂」，會來拜訪他。

她說：「他會說出一些震驚和嚇人的事，顯示他在那已有相當長的時間。」「本案的細節慘不忍睹。這個4歲小孩看過連成年人都不該看到的事。」

警方抵達現場時男童母親柏瑞爾（April Burrier）並不在場，她隨後才遭逮捕，被控危害孩童罪名。警方正尋找據信在屋內製造及販售毒品的男子。（譯者：中央社梁元齡）1070103

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