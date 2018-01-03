5候選人角逐台大新校長 1月5日揭曉

（中央社記者許秩維台北3日電）台灣大學校長遴選委員會今天表示，將於1月5日針對校務會議推薦的5位校長候選人進行2輪投票，第一輪票數最高的前2位候選人進入第二輪投票，最後獲過半委員支持者即為當選人。

前台大校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制，台大校長遴選委員會去年10月公布8位候選人名單，去年12月舉行校務會議推薦投票，周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔等5位候選人達到推薦門檻。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維告訴中央社記者，遴選委員會將於1月5日晚間召開會議，針對通過校務會議推薦投票的5位候選人進行最後投票，選出下一任台大校長，會後將由台大校長遴選委員會召集人對外公布新校長人選。