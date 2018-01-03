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5候選人角逐台大新校長 1月5日揭曉

中央社2018/01/03 14:41
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北3日電）台灣大學校長遴選委員會今天表示，將於1月5日針對校務會議推薦的5位校長候選人進行2輪投票，第一輪票數最高的前2位候選人進入第二輪投票，最後獲過半委員支持者即為當選人。

前台大校長楊泮池去年6月任期屆滿後不續任，台大因此啟動校長遴選機制，台大校長遴選委員會去年10月公布8位候選人名單，去年12月舉行校務會議推薦投票，周美吟、陳弱水、陳銘憲、張慶瑞、管中閔等5位候選人達到推薦門檻。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維告訴中央社記者，遴選委員會將於1月5日晚間召開會議，針對通過校務會議推薦投票的5位候選人進行最後投票，選出下一任台大校長，會後將由台大校長遴選委員會召集人對外公布新校長人選。

袁孝維說明，遴選委員會有21位委員，1月5日當天，遴選委員會將進行2輪投票，第一輪投票時，每位委員可選2人至5人，票數最高的前2位候選人則進入第二輪，考量首輪投票可能出現同票情況，遴選委員會當天會先討論程序，決定出現同票時如何處理，最後只會有2人進第二輪。

第二輪投票時，袁孝維表示，每位委員只能選1人，最後獲得過半數委員（11票）支持者，就是台大校長當選人，但如出現廢票，導致沒有候選人獲得過半票數，遴選委員會就得解散，遴選程序重新來過，因此希望每位委員務必要選擇1人。1070103

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