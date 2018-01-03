母為除魔推女兒「開天眼」　慘遭神棍性侵到發瘋

據了解，少女的母親和哥哥深信宗教命理，並透過神壇認識黃男。黃男先是謊稱她加風水不好、有惡靈糾纏，須作法除魔，少女母親一開始因為費用太貴不理會，怎料家中接連有2名親人過世，她才轉向黃男求助；而黃男見少女年輕貌美，便稱她「具有法力之乩身」必須「開天眼」，指使其他人到房外迴避，獨留他和少女在房內。

桃園一名黃姓男子5年前認識一名篤信鬼神的婦女，見她的19歲女兒長相清秀竟大起色心，謊稱自己有法力能替人消災解厄，誆騙須透過共同靈修「開天眼」，才能替全家斬妖除魔，藉此在少女住處、摩鐵性侵多次得逞，甚至造成她墮胎休學。而少女深陷遭惡鬼纏身的幻覺，事後已被送往精神病院治療。

黃男當下要求少女脫去衣褲進行儀式，還威脅若不照做「全家都有生命危險」，接著便在她的身上畫符，再用手指連續性侵得逞。不料隔天黃男以繼續「開天眼」儀式為由，變本加厲強脫少女衣物，並持法器再度性侵；自覺受辱的少女終於承受不住導致精神崩潰，歇斯底里地大吼大叫，最後被黃男壓制，用童軍繩綁在椅子上。

事發當天適逢少女外婆的頭七，她的表哥、舅舅見她未出席前往住處關心，才發現少女竟全身一絲不掛被綁在家中沙發上，不僅全身被畫滿符咒，還不斷驚喊「阿修羅啦、鬼啦」等話語，直到表哥打她的臉要她清醒，她的精神狀況才稍稍恢復，轉向表哥求助。

全案審理期間，黃男辯稱和少女情投意合，否認性侵犯行；但法官不採信其說詞，認定他利用「靈修、除魔」等詐術性侵少女，更導致她懷孕又墮胎，甚至謊稱少女是外遇對象，對她造成二度傷害，今（3）日依強制性交等罪判12年、竊盜罪判3月徒刑，全案可上訴。