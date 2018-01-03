美CES電子展將登場 智慧硬體設備成主流

（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國消費電子展（Consumer Electronics Show）9日至12日將在拉斯維加斯登場，賦予裝置大腦將成為熱門主題，大小製造商紛紛搶攻「智慧型」硬體設備。

法新社報導，無論是門鈴或冰箱、還是電視機或牙刷，都能與人工智慧驅動的數位助理連接，以滿足使用者的需求或渴望。

市場研究機構高德顧問公司（J. Gold Associates）技術分析師高德（Jack Gold）說：「我認為這會是充滿智慧型產品的一年。」

拉斯維加斯消費電子展是全球規模最大的消費電子展覽會之一，將吸引17萬人和來自150個國家的3900家廠商參與，展示電腦、遊戲、機器人、汽車技術、虛擬及擴增實境等類別產品的創新。