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中央社

美CES電子展將登場 智慧硬體設備成主流

中央社2018/01/03 14:40
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）美國消費電子展（Consumer Electronics Show）9日至12日將在拉斯維加斯登場，賦予裝置大腦將成為熱門主題，大小製造商紛紛搶攻「智慧型」硬體設備。

法新社報導，無論是門鈴或冰箱、還是電視機或牙刷，都能與人工智慧驅動的數位助理連接，以滿足使用者的需求或渴望。

市場研究機構高德顧問公司（J. Gold Associates）技術分析師高德（Jack Gold）說：「我認為這會是充滿智慧型產品的一年。」

拉斯維加斯消費電子展是全球規模最大的消費電子展覽會之一，將吸引17萬人和來自150個國家的3900家廠商參與，展示電腦、遊戲、機器人、汽車技術、虛擬及擴增實境等類別產品的創新。

高德說，這些裝置將更加深入地了解使用者，以便在任何特定時刻預見並滿足用戶的潛在需求。

他說：「這些裝置會認識你們，了解你們的喜好，並試著在如何與用戶互動方面變得更聰明。」

市場研究公司NPD集團（NPD Group）分析師貝克（Stephen Baker）說，隨著消費性電子產品日新月異，語音輔助數位助理與更多裝置結合成了百家爭鳴的戰場。

貝克說，製造商將賦予更多產品及服務擁有虛擬助理功能，例如亞馬遜（Amazon）的Alexa、谷歌助理（Google Assistant）、蘋果（Apple）Siri和微軟（Microsoft）的Cortana。

任職創意策略公司（Creative Strategies）的米拉奈西（Carolina Milanesi）說，博世集團（Bosch）、Panasonic、索尼（Sony）、三星電子（Samsung）等主要電子大廠，都期望展示多個裝置如何透過一個連接樞紐與彼此合作。（譯者：中央社劉文瑜）1070103

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