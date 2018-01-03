分析機構意見分歧 里昂認為iX的預估銷售量「依然太

分析師對於 iPhone X 今年的銷售預期，仍持有分歧意見，里昂證券認為市場對今年第 1 季的 iX 銷售量過於高估，但另一方面，Piper Jaffray 仍對蘋果的新機銷售感到樂觀，對蘋果的股票評級為「優於大盤」。

里昂證券警告客戶，蘋果第 4 季手機銷售較預期低，而 2018 年第 1 季的數據，不太可能有大幅改善，市場對於蘋果股票可能過於樂觀。

分析師 Nicolas Baratte 在報告中寫道：「我們認為 2017 年第 4 季 iPhone X 的銷量為 3000 萬到 3500 萬台之間，我們非常懷疑 2018 年第 1 季的銷售量會有所增長，我們認為消費者對新機的需求，不太會拖延到 2018 年第 1 季，想要擁有 iPhone X 的人，在 2017 年 12 月就已經購買了。」