兩年來首見 澳洲Q4房價下跌 2018房市恐持續走

根據 CoreLogic Inc 週二公布的數據，受雪梨房地產市場冷卻拖累，2017 年最後一季，全國住房價值下降 0.3%，為 2016 年 4 月止以來首次下降。

該機構澳洲研究部門主管 Tim Lawless 認為，整個 2018 年的狀況恐會更疲弱，「雪梨的房市已經是主要成長數據的最大阻力」，大城市房價疲弱的過程很清楚但是逐步變化。雪梨 12 月房價下跌 0.9%，全季下跌 2.1%。

最後一季的下跌也削減了澳洲全年房價成長，2017 年僅成長 4.2%，均低於前兩年的成長。(2016 年成長 5.8% 、 2015 年成長 9.2%)

「雪梨 2017 年房價成長已縮減至 3.1%，這與 7 個月前成長年率達 17.7% 的光景大不相同。」

墨爾本房價也創 2016 年 2 月以來首次下降，12 月住房價格下降 0.2%，但全季上升 0.9%，全年成長 8.9%。

認為，墨爾本的房市對價格負成長的抵抗力高於雪梨，因為當地人口成長更強、就業成長更高、負擔障礙更低。

Lawless 說道：「但自 2016 年以來，成長趨勢已經明顯放緩。」

2017 年房價表現最亮眼的主要城市是 Hobart ，成長 12.3%，幾乎是該市 10 年平均成長年率的 5 倍。但 Corelogic 指出，該市的房價與其他大都會房價相比仍非常低價。

Lawless 預期，整個 2018 年將因放貸政策更嚴格，而讓房市進入更疲弱的循環。

「2017 整個房價軌跡就像 2015/2016 年的情形，當時澳洲審慎監理署 (APRA) 宣布第一輪的宏觀謹慎措施，衝擊到投資客的貸款能力。」Lawless 表示。

「之前很強勁的市場，其成長率可能下降或甚至負成長，會有更多謹慎買家，以及監管單位對債信標準和投資者動向也會保持警覺。」