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中央社

中國天氣十最城市 重慶市熱霸火爐

中央社2018/01/03 15:00
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北3日電）中國氣象局2日發布「2017城市天氣十宗最」榜單，在渡過57年以來最熱的夏天後，重慶市再度蟬聯中國年度最為炎熱的「火爐」城市；杭州市居次，福州市排第3。

2017年度「冰窟」城市則由哈爾濱市連任。哈爾濱市已經連續兩年排名第一，去年有多達98天的最低氣溫低於零下10度。

2017年度「桑拿」城市則由廣西省南寧市包攬。南寧市去年有70天的日均溫度達32度以上、溼度達80%以上，把2016年最悶的廣州市給比下去。

2017年度最溼冷的城市並非來自北方，而是位居西南的貴州市。貴州市去年有45天的最高溫低於10度且溼度達80%；氣溫低加溼度大，直接冷到骨子裡。

2017年度日光城市則是西藏自治區的拉薩市，去年平均每天日照達8.3小時，不負「日光城」的美譽。

2017年度「洗肺」城市仍由雲南省昆明市蟬聯。昆明去年的空氣品質指數（AQI)都是優良等級，天天都能洗肺。

2017年度「風城」由蒙古的呼和浩特市連任，去年有180天出現4級以上大風。因為北方的冷空氣，通常都會通過蒙古中部來襲。

2017年度「雨城」依然被南方城市包攬，排名第一的廣州市去年的降雨總量多達40億立方公尺，相當於3.8個北京密雲水庫的容量。

2017年度「雪城」由新疆的烏魯木齊市奪下，去年共有37天降雪，比哈爾濱市還多了7天。1071003

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