中國天氣十最城市 重慶市熱霸火爐

（中央社台北3日電）中國氣象局2日發布「2017城市天氣十宗最」榜單，在渡過57年以來最熱的夏天後，重慶市再度蟬聯中國年度最為炎熱的「火爐」城市；杭州市居次，福州市排第3。

2017年度「冰窟」城市則由哈爾濱市連任。哈爾濱市已經連續兩年排名第一，去年有多達98天的最低氣溫低於零下10度。

2017年度「桑拿」城市則由廣西省南寧市包攬。南寧市去年有70天的日均溫度達32度以上、溼度達80%以上，把2016年最悶的廣州市給比下去。

2017年度最溼冷的城市並非來自北方，而是位居西南的貴州市。貴州市去年有45天的最高溫低於10度且溼度達80%；氣溫低加溼度大，直接冷到骨子裡。