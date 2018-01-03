川普嗆核武按鈕更大 自家人譏幼稚

川普的推文是回應金正恩的年度新年談話。金正恩日前發表新年談話時警告，他的桌上有「核武按鈕」，不過金正恩也釋出軟調，表達對兩韓對話有興趣，並同意運動員參加下月在南韓平昌舉行的冬季奧運。

川普推文說：「北韓領導人金正恩說，『發射核武的按鈕一直在他桌上』。他那個空虛、缺糧的國家裡有誰能告知他，我也有核按鈕，不但比他的大得多，威力更強，而且我的按鈕能用喔！」

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天警告北韓領導人金正恩「我的核武按鈕比你的大得多」，形同對兩韓為高層對話鋪路的努力大潑冷水。川普逞口舌之能，也遭自家國會議員與外交專家奚落為幼稚。

南韓也積極回應金正恩的提議，建議將1月9日設為珍貴的對談日期，以緩和朝鮮半島的緊張。

除川普以私人推特破壞兩韓為和緩局勢鋪路的努力，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也在川普推文前大潑冷水，形容兩韓間提議的對話不過為「權宜之計」，還說美國絕不接受擁核的北韓。

海利告訴媒體，「若他們不採取行動禁止北韓所有核武」，華府不會認真看待兩韓對話。她說：「我們認為北韓是一個非常魯莽的政權，我們不認為我們需要一個權宜之計，也不認為我們需要微笑及一起合照。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，川普的推文引來國會議員、外交官與國安專家的奚落與警告，稱總統處理一個恐造成舉世震動的外交挑戰，態度過於孩子氣與好鬥。

在小布希（George W. Bush）政府時期擔任國務卿萊斯（Condoleezza Rice）顧問的柯恩（Eliot A.Cohen）表示，川普推文顯現出不成熟，對三軍統帥來說是種危險。

柯恩推文寫道：「講起話來有如莽撞的10歲小孩，卻是個可以動用真正能用的核武來處理問題的人。他身邊負責任或支持他的人，要如何解決這個問題或一笑置之，已超乎我能理解的範疇。」

民主黨康乃狄克州聯邦眾議員、眾院情報委員會成員海姆斯（Jim Himes）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我猜總統這麼說是想展現力量，但你知道，連小學一年級的人都承認，這通常是鼓起胸膛挑釁、但事實上是個弱者才會做的事。」（譯者：中央社陳亦偉）1070103