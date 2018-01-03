違建宿舍害死6移工 勞團抗議桃市府包庇

工傷協會專員賀光卍受訪表示，工傷協會與越南外勞配偶辦公室及死者阮文薦的哥哥今天前往市府抗議，除要求桃園市勞動局成立專責單位，針對聘雇外勞雇主，嚴格審查並追蹤膳宿條件，否則不得發給聘雇許可。勞檢處也應將移工宿舍納入檢查項目，並依職業安全衛生法標準進行檢查。

他說，針對桃園現有移工宿舍，勞動局應會同建管、消防單位，由天主教新竹教區越南外勞配偶辦公室、工傷協會共同調查，限期向市民公布調查報告。最後則要求桃園市職災個管系統及勞工權益基金，不得排除移工，即刻介入矽卡案。

針對工傷協會等團體所提出的訴求，桃園市勞動局外勞事務科長張哲航表示，其中多項涉及中央權責，像是聘僱許可就是由勞動部核發，後續將依據陳情團體建議函轉勞動部。目前桃園市政府也對全市的移工宿舍進行了解。至於違建的部分，由於事涉法令修正，市府也會代為向中央反應。

張哲航表示，現行移工遭遇職災，勞動部設有專戶補助，市府也主動聯繫勞動部申請慰問金（每人申請金額新台幣10萬元），並另外發放市府緊急慰問金3600元。勞檢處去年12月20日就認定矽卡大火為勞動場所職業災害，並於12月27日獲職安署備查。1070103