忘了曾酒駕害死女友 醉男再撞死軍人

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）李姓男子昨天晚間喝了6罐啤酒後駕車撞死林姓軍人，警方調查發現，李男在民國97年因酒駕導致女友死亡，李男今天上午遭移送時說：「不是沒得到教訓，我忘記我曾犯了錯」。

30歲李男昨天晚間在新北市汐止區汐萬路一家釣蝦場喝了6罐啤酒後，酒駕開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後，晚間7時餘開車要回家，行經七堵區工建路時跨越雙黃線，逆向超車撞上對向機車，林姓騎士因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。

事發後，警方對李男實施酒測，酒測值達每公升0.66毫克，初判李男當時的時速約100公里，李男在警方偵訊時不斷痛哭道歉，上午依過失致死罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，經複訊後，檢察官諭令新台幣20萬交保，李男現正覓保中。