〈被動又掀併購〉奇力新溢價16%併購美磊 全球電感

國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 宣布，將以換股方式併購同為電感廠的美磊 (3068-TW)，預計換股比例為為奇力新普通股每 0.73 股換發美磊普通股 1 股，以美磊昨 (2) 日收盤價 63.6 元計算，溢價率約 15.9%。

奇力新總經理鐘世英表示，目前公司在電感市場的全球市佔率約 7% 多，美磊約 4%，雙方合併之後，預估在全球電感市場的市占率將超過 11%。

奇力新預計增資發行新股共計普通股 6823 萬 1234 股予美磊公司之持股股東，共計新台幣 6 億 8231 萬 2340 元。雙方預計於 2018 年 3 月 1 日召開股東臨時會討論此議案，待雙方股東臨時會通過並經主管機關核准及完成換股作業後，暫訂 7 月 1 日為股份轉換基準日。