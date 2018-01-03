萬點後向下？　許璋瑤：台股很健康，外資不會放棄

證交所董事長許璋瑤今日出席媒體歲末記者會時表示，上任兩個月好像來接受考試一樣！展望2018年，有投資人擔心萬點之後走勢恐向下修正，他說雖然不能保證台股的走勢，但台股本益比16倍、殖利率4%，是一個很健康的市場，看外資在節後仍持續加碼就可以知道。

針對2018年台股展望，證交所董事長許璋瑤今（3）日表示，雖然他不能保證台股走勢，但台股本益比16倍、殖利率4%是一個健康的市場，看外資仍持續加碼就可以知道，對台股有信心。另外，鼓勵企業上市櫃部分，他說將與主管機關研擬適度放寬上市條件，讓有競爭力的企業進到市場蓬勃發展。至於當沖降稅延長多久，他說要尊重財政部與行政院的意見。

許璋瑤表示，目前日成交量約1438億元，是10年來最高，雖然跟金融風暴前的1707億元還有努力的空間，但看看歐美國家機構投資人，都會選擇殖利率較高的市場，相信他們不會放棄台灣那麼好的市場，對台股仍很樂觀有信心，雖然台股不能避免於國際情勢之外，但強調台股健不健全、有沒有國際化比較重要。

因此，在鼓勵企業上市上櫃部分，雖外界認為近年IPO的狀況不是很好，但他說全球包括ETF等股票市場多元發展，全球IPO數量往下掉是共同的現象，未來將與主管機關研擬適度放寬上市條件，讓有競爭力的企業進入資本市場，同時也會與美國、日本、韓國與南向國家如新加坡、越南、馬來西亞有接觸連結，相信上市公司會持續增加。

另外，當沖降稅要延長多久？許璋瑤表示，稅的部分要尊重財政部，相信財政部會審慎評估跟行政院報告，目前有人提議短至2年8個月，長的到7年，但最後什麼版本，還是要尊重財政部、行政院與立法院的意見。