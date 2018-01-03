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到自殺森林拍「上吊屍體」還開玩笑　美國網紅被罵翻

國際中心／綜合報導2018/01/03 15:17
▲羅根保羅（Logan Paul）和友人在影片中嘻笑，引來網友痛批。（圖／翻攝自Youtube , 2018.1.3）
▲羅根保羅（Logan Paul）和友人在影片中嘻笑，引來網友痛批。（圖／翻攝自Youtube , 2018.1.3）

擁有高人氣的美國網紅羅根保羅（Logan Paul），日前上傳了一段他和朋友前往日本知名自殺森林「青木原樹海」的影片，影片中他們不僅對著上吊的屍體拍攝，還在鏡頭前嘻嘻哈哈、大開死者玩笑，立刻引來網友撻伐。

綜合外媒報導，廣受年輕人歡迎，其個人Youtube頻道擁有超過上千萬粉絲的美國網紅羅根保羅，在本月2日上傳了一段影片，內容是他和朋友一行人前往日本知名的自殺森林「青木原樹海」，想要見證鬧鬼的傳聞，不料最後他們竟真的在樹海裡發現了一具上吊自殺的屍體。影片中可見，羅根保羅和友人不僅靠近死者，將鏡頭拉近拍攝屍體，還嘻嘻哈哈地大開死者玩笑，令人看了十分不舒服。


羅根保羅（Logan Paul）和友人在影片中嘻笑，引來網友痛批。（圖／翻攝自Youtube , 2018.1.3）

而這段影片一上傳，就立即引發了網友群起撻伐。許多人痛批他們對死者相當的不尊重，就連因演出美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）走紅的男星亞倫保羅（Aaron Paul）也痛批道：「這麼多年輕人看你的影片，你真是個垃圾！自殺不好笑，你下地獄吧！」


好萊塢男星亞倫保羅（Aaron Paul）也看不下去，出面痛批。（圖／翻攝自推特 , 2018.1.3）

對於引發如此劇烈的回響，羅根保羅顯然是嚇到了，不僅趕快將影片刪除，還發布了一篇道歉聲明，表示自己之所以會上傳這段影片，只是希望能引起更多人關注自殺的問題，絕非想靠著拍攝屍體來衝高頻道點閱率。之後他再加碼錄製一段道歉影片，向網友坦承自己「犯下了滔天大罪」，並說道「我從心底對罹難者和其家屬感到抱歉！」

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