到自殺森林拍「上吊屍體」還開玩笑　美國網紅被罵翻

擁有高人氣的美國網紅羅根保羅（Logan Paul），日前上傳了一段他和朋友前往日本知名自殺森林「青木原樹海」的影片，影片中他們不僅對著上吊的屍體拍攝，還在鏡頭前嘻嘻哈哈、大開死者玩笑，立刻引來網友撻伐。

綜合外媒報導，廣受年輕人歡迎，其個人Youtube頻道擁有超過上千萬粉絲的美國網紅羅根保羅，在本月2日上傳了一段影片，內容是他和朋友一行人前往日本知名的自殺森林「青木原樹海」，想要見證鬧鬼的傳聞，不料最後他們竟真的在樹海裡發現了一具上吊自殺的屍體。影片中可見，羅根保羅和友人不僅靠近死者，將鏡頭拉近拍攝屍體，還嘻嘻哈哈地大開死者玩笑，令人看了十分不舒服。