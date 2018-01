「氣泡男孩症」有救了：英國健保批准2100多萬台幣

英國國家健康與照顧卓越研究院 (The National Institute for Health and Care. Excellence, NICE) 批准了英國健保歷史上最貴的藥物:治療「氣泡男孩症」(bubble boy)、要價 70 多萬美元、由英國藥廠葛蘭素史克 GlaxoSmithKline (GSK-US) 生產的 Strimvelis 藥物。

「氣泡男孩症」全名為「嚴重複合型免疫缺乏症」(Combined Immune Deficiency Syndrome,簡稱 SCID),為一種罕見的先天性遺傳疾病,造成嬰兒免疫功能缺乏,無法抵抗外在的病毒及細菌,多數在出生後一年內死亡。患者通常以慢性腹瀉或生長遲緩來表現,發生率不明。